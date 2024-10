Der Endgegner von Diablo 4: Vessel of Hatred wird sich wohl bald an euch rächen

In Diablo 4: Vessel of Hatred spielt Mephisto eine große Rolle und stellt sich euch im Bosskampf als Wolf oder Bote. Davon könnte es bald eine Uber-Variante geben.

Betrachtet man das Ende von Diablo 4, bedeutet der Sieg über Lilith nicht, dass die Tochter des Hasses für immer aus dem Spiel verschwunden ist. Als einer der mächtigsten Bosse kämpfen Spieler Season um Season gegen sie und es scheint, dass uns bei Vessel of Hatred Ähnliches erwartet.

Bevor es weitergeht, kommt aber noch eine kleine Spoilerwarnung für das Ende von Vessel of Hatred. Falls ihr diesbezüglich eine kurze Auffrischung braucht, haben wir dazu den passenden Artikel:

Ein neuer Uber Boss?

Wie ihr schon in unserem Test lesen konntet, ist gerade das Ende von Vessel of Hatred ein großer Schwachpunkt. Statt gegen Mephisto selbst kämpfen wir bekanntermaßen gegen seinen Boten, der in der Form eines Wolfes gegen uns antritt.