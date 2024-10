Diablo 4: Spieler wollen eine Mechanik aus Season 6 gerne für immer behalten

Der Realmwalker selbst ist nicht so beliebt, aber seine Beute dafür sehr.

Diablo 4 ist wie auch seine Vorgänger ein Spiel des Zufalls. Auf der Suche nach dem einen Item oder dem für den Build nötigen Aspekt müssen Dutzende von Aktivitäten absolviert und Bosse besiegt werden. Gezielt Gegenstände zu farmen ist zwar nicht unmöglich, aber immer einem Zufallsfaktor unterworfen. Mit den Opalen aus Season 6 lassen sich jedoch die Wahrscheinlichkeiten erhöhen.

Spiele wollen Brodelnde Opale behalten

Reddit-Nutzer Sweetie_EU plädiert dafür, dass die eigentlich nur auf die 6. Season beschränkten Opale auch darüber hinaus im Spiel verbleiben sollen und erntet dafür jede Menge Zuspruch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Was genau können diese Opale?

Die kleinen Schmucksteine gewähren Spielern einen temporären Buff für 30 Minuten. Es gibt fünf verschiedene Opale, doch sie alle erhöhen den Erfahrungsgewinn um 15 Prozent und geben bei einem Kill Ruf bei den Zakarum, der Fraktion der 6. Season.

Die fünf Opale und ihre Boni:

Brodelnder Opal der Ausrüstung: Gegner lassen zusätzliche Ausrüstung fallen

Gegner lassen zusätzliche Ausrüstung fallen Brodelnder Opal der Handwerksmaterialien: Gegner lassen zusätzliche Handwerksmaterialien fallen

Gegner lassen zusätzliche Handwerksmaterialien fallen Brodelnder Opal der Qualherausforderungen: Gegner lassen zusätzliche Items zur Bossbeschwörung, Werkmeistersteine und Höllenkompasse fallen

Gegner lassen zusätzliche Items zur Bossbeschwörung, Werkmeistersteine und Höllenkompasse fallen Brodelnder Opal des Goldes: Gegner lassen zusätzliches Gold fallen

Gegner lassen zusätzliches Gold fallen Brodelnder Opal der sockelbaren Gegenstände: Gegner lassen zusätzliche Edelsteinfragmente oder Runen fallen

Nun sollte klar sein, warum die Opale so beliebt sind. Mit ihrer Hilfe können bestimmte Item-Gruppen wie Handwerksmaterialien oder Runen in vermehrter Menge gefunden werden. Spieler haben so etwas mehr Kontrolle darüber, was bei den Gegnern droppt.

2:25 Diablo 4: Gameplay-Trailer zu Season 6 stellt neue Mechaniken, Monster und Skills vor

Autoplay

Woher kommen die Opale?

Diese stammen vom Realmwalker-Event, bei dem ein großer Boss in der Open World besiegt werden muss, der dann ein Portal freigibt. Spieler können sogar, bevor sie die Brodelnden Reiche betreten, auswählen, welche der Opale am Ende des Mini-Dungeons für sie droppen.

Allerdings kommt das Event selbst zumindest im genannten Reddit-Thread nicht so gut weg, da viele Spieler den Boss nicht wirklich spannend finden. So schreibt beispielsweise Lavosking: »Der Realmwalker sieht cool aus, ist aber einfach nur langweilig.«

Ob die Realmwalker-Mechanik oder zumindest die Brodelnden Opale auch nach der 6. Season noch Diablo 4 verfügbar sein werden, ist aktuell unbekannt. Dass Season-Mechaniken fest ins Spiel integriert werden, ist bisher eher nicht der Fall. In Diablo 3 finden sich jedoch ein paar Beispiele für Ausnahmen wie den Altar der Riten aus Season 28 oder die Hallenden Albträume aus Season 26, die auch nach den Seasons im Spiel nutzbar sind.