Diablo 4: Patch 2.0.4 fixt nervigen Pferde-Bug und einen Haufen anderer Probleme

Patch 2.0.4 für Diablo 4 erscheint am 29. Oktober 2024. Wir haben alle Patch Notes im Überblick.

Der nächste Patch 2.0.4 für Diablo 4 und Season 6 stehen an. Am 29. Oktober will Blizzard eine Reihe von Bugfixes angehen. Die kompletten Patch Notes findet ihr auf Seite 2 des Artikels. Vorher haben wir euch noch die Highlights des Patches herausgesucht:

Ein paar der wichtigsten Änderungen von Patch 2.0.4

Ein Bug rund um eines der stärksten Uniques für den Spiritborn wird gefixt: Solange ihr euch in der Geisterhalle in der Stadt aufgehalten habt, wurden die Modifikationen durch den Helm Harmonie von Ebewaka nicht richtig angezeigt .

. Ihr könnt jetzt mehr Edelstein-Fragmente einsammeln, weil die Kapazität erhöht wird.

wird. Ein kurioser Pferde-Bug wird gefixt, bei dem Spieler sofort vom Mount flogen , wenn sie etwas Schaden abbekommen haben.

, wenn sie etwas Schaden abbekommen haben. Die Truhen am Ende von Legion-Events geben jetzt zusätzlichen Loot .

. Ein Bug wird behoben, bei dem Spieler (vor allem mit Controller) keine Items aufheben konnten, wenn diese direkt auf den Altaren der Gequälten Echos gedroppt sind.

Die wirklich großen Änderungen scheint sich Blizzard erstmal aufzusparen und geht mit Patch 2.0.4. erstmal einen Haufen von Bugfixes an. Viele Spielerinnen und Spieler klagen noch über Performance-Probleme und andere Fehlerchen, die auch diesmal nicht behoben wurden. Welche Fixes hättet ihr euch gewünscht?

Auf der nächsten Seite findet ihr alle Patch Notes im Überblick. Aktuell liegen die deutschen Patch Notes noch nicht vor.