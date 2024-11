Diablo 4: Nach Patch 2.0.5. regnet es Anomale Glut im Endgame und die Fans sind verwirrt

Nicht nur in Kyovashad wird gerade großzügig Beute verteilt.

Während Weihnachten bei uns erst in einem Monat stattfindet, ist in Diablo 4 die Zeit der Geschenke schon gekommen. Und zwar nicht nur wegen des Mittwinterpest-Events, das euch an einer Statue in Kyovashad eine einmalige Belohnung abholen lässt.

Denn der neueste Patch 2.0.5 hat auch dafür gesorgt, dass ihr bei Höllenfluten geradezu mit wertvollen Ressourcen überschüttet werdet. Ob das aber lange so bleibt, ist fraglich.

Fluten voller Gluten

Konkret geht es um die Anomale Glut, die ihr während einer Höllenflut sammeln könnt. Diese Währung wird von besiegten Gegnern fallen gelassen und ermöglicht es, besondere Truhen namens Gequälte Geschenke zu öffnen. In diesen finden sich wiederum legendäre und einzigartige Ausrüstungsgegenstände und Waffen.

Die Rate, mit der diese Gluten erscheinen, wurde mit dem letzten Patch offenbar drastisch erhöht. Spielerinnen und Spieler können aktuell ein Vielfaches der normalen Menge Anomaler Glut finden. Eindrucksvoll zeigt das Diablo-Streamer Rob in seinem Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Zwar begann mit dem Patch auch das Weihnachtsevent, dass Buffs und Geschenke verteilt, doch sind Rob und viele andere Spielerinnen und Spieler davon überzeugt, dass die enorme Menge an Glut durch einen Bug verursacht wird. Es ist also gut möglich, dass Blizzard die Glut-Ausbeute per Hotfix wieder normalisiert.

Dafür spricht auch, dass die Änderung in den Patch Notes (die ihr auf Seite zwei des Artikels findet) nicht erwähnt wird.

Bis es so weit ist, wundern und freuen sich viele Spielerinnen und Spieler aber über die zusätzliche Glut in den Höllenfluten, auch wenn sie nicht unbegrenzt nützlich ist. Denn die Gequälten Geschenke, für die die Glut verwendet wird, erscheinen nur in begrenzter Zahl, weshalb ihr pro Flut nur maximal etwa 1.500 Glut ausgeben könnt.

Auf Reddit teilt ein Spieler namens JfluxLy einen nützlichen Trick, mit dem die Glut doch noch genutzt werden kann. So sei es möglich, während der Höllenflut zu einem anderen Charakter in derselben Schwierigkeitsstufe zu wechseln und mit ihm alle Truhen zu öffnen. Das mache es einfach, jede Menge Ausrüstung für alle Charaktere zu sammeln.

Wollt ihr einen bestimmten Charakter stärken, bietet euch Blizzard übrigens auch ganz offiziell gerade eine günstige Gelegenheit:

Im Rahmen des aktuellen Events könnt ihr einen eurer Helden auf dem ewigen Realm nämlich direkt auf Level 50 aufsteigen lassen und sowohl legendäre Ausrüstung, als auch jede Menge Gold und Craftingmaterialien erhalten. Dazu müsst ihr lediglich mit dem Schicksalhaften Reliquiar in der Taverne von Kyovashad sprechen.