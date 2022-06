Diablo 4: Xbox-Showcase verrät noch mehr als nur den Release-Zeitraum und eine neue Klasse

Nachdem die Übernahme von Blizzard im vergangenen Jahr für Schlagzeilen sorgte, ist es nicht verwunderlich, dass es auf dem großen Xbox & Bethesda Gaming Showcase nun auch Neuigkeiten zu einigen ihrer kommenden Titel gibt.

Nicht nur wurde der Launch von Overwatch 2 als Free2Play-Titel angekündigt, es gab auch spannende News zu Diablo 4: Der stets beliebten Nekromanten wurde die fünfte Klasse enthüllt und das heißerwartete Action-Rollenspiel soll 2023 erscheinen.

Update vom 12. Juni, 22:45 Uhr: Wir haben ein Statement von Blizzard zum Thema Pay2Win in Diablo 4 ergänzt.

Alle neuen Infos zu Diablo 4 vom Microsoft-Event in der Übersicht

Release-Zeitraum steht fest

Am Ende des neuen Gameplay-Trailers wurde enthüllt, dass Diablo 4 irgendwann 2023 erscheinen soll. Ein genaues Datum, geschweige denn ein Quartal, gibt es bislang noch nicht.

Neue Klasse: Nekromant

Lange mussten die Fans warten, jetzt steht es fest: Die fünfte und finale Klasse in Diablo 4 wird der Nekromant, den Fans schon aus Diablo 2, Diablo 3 und Diablo Immortal kennen – und selbst in Blizzard Moba Heroes of the Storm gehört er zu den spielbaren Helden.

Wie immer dürfen sich Fans auf seine altbekannten Fertigkeiten freuen: Skelette beschwören, Leichen explodieren lassen und mit Knochenmagie um sich schießen.

Wenn ihr wissen wollt, wie der Necromancer in Diablo 4 aussehen wird, schaut euch doch seinen ganz eigenen Render-Trailer an:

Haufenweise neue Gameplay-Infos

Im neuen Gameplay-Trailer bekommt ihr aber deutlich mehr zu sehen als nur das Release-Datum: Es gibt etwa einen kurzen Blick auf den neuen Charaktereditor, mit dem ihr erstmals eure Helden und Heldinnen ganz nach euren eigenen Wünschen anpassen könnt.

Strongholds

Ein komplett neues Feature sind die Strongholds, die im Trailer erstmal gezeigt wurden: Diese feindlichen Gebiete, die überall in der Open World warten, müsst ihr von Feinden säubern, erobern und einnehmen.

Wie es scheint, wartet in jedem Stronghold ein besonderer Bossgegner - im Trailer sehen wir einen fetten Dämon qualvoll verenden. Habt ihr die Gebiete erfolgreich gesäubert, werden aus ihnen befreundete Städte inklusive Händlern und Handwerkern.

Wie das ganze funktioniert, seht ihr in folgendem Trailer:

Local Events

Außerdem wird es sogenannte Local Events, die ihr ebenfalls überall in der Open World finden könnt: Beispielsweise müsst ihr hier NPCs vor Monsterangriffen beschützen oder einen mächtigen World Boss erlegen. Da Diablo 4 auf eine Shared Open World setzt, kann es gut sein, dass euch dabei andere menschliche Spieler zur Hilfe eilen.

PvP-Zonen

Apropos Shared World: In der Spielwelt wird es spezielle PvP-Zonen geben, in denen sich Spieler miteinander messen können. Dabei soll es auch die Möglichkeit geben, mit Kills anderer Spieler Belohnungen und Loot zu verdienen.

Endgame-Infos

Zu guter Letzt wurden noch einige Inhalte für das Endgame in Diablo 4 angedeutet: So sollen nach dem Beenden der Kampagne haufenweise neuer Dungeons, Ausrüstung und Paragon-Bretter auf euch warten.

Diablo 4 soll kein Pay2Win werden, sagt Blizzard

Nach dem Release von Diablo Immortal fürchten viele Spieler schlimmes für den nächsten richtigen Serienteil. Es gibt jedoch bereits Entwarnung von offizieller Seite: Adam Fletcher, der Community Lead für die Diablo-Reihe, verspricht auf Twitter ein faires Monetarisierungsmodell:

D4 kommt als Vollpreisspiel heraus, das ausschließlich für die PC-/Konsolen-Zielgruppe entwickelt wird. Das Spiel ist riesig und es wird nach dem Start tonnenweise Inhalte für alle Spieler geben. Die kostenpflichtigen Inhalte bestehen aus optionalen kosmetischen Gegenständen und schlussendlich vollständigen Erweiterungen. Wir werden bald weitere Informationen bekannt geben!

Ganz schön mutig, so kurz nach dem Release von Diablo Immortal neue Infos zu Diablo 4 zu zeigen! Wie haben euch die Trailer gefallen? Habt ihr jetzt wieder Lust auf Diablo oder seid ihr bei Schlagwörtern wie PvP und Shared World direkt wieder raus? Schreibt es uns doch in die Kommentare!