Diablo 4 hat eigentlich keine Runenwörter, aber dieses Easter Egg lässt Veteranen schmunzeln

Ein bisschen könnten die Mundwinkel schon höher gehen, immerhin handelt es sich hier doch um ein Easter Egg zu Diablo 2!

Die Runenwörter aus Diablo 2 gibt es im neuesten Ableger der Reihe nicht mehr – jedenfalls haben sie keinen Nutzen. Der Reddit-User ID208BR hat nun bei seiner Barbaren-Rüstung in Diablo 4 stattdessen ein nettes Easter Egg entdeckt, das Spielerinnen und Spielern von Diablo 2: Lord of Destruction bekannt vorkommen mag.

Die Hellumfal -Rüstung, die er gefunden hat, ist nämlich eine Referenz zum Löwenherz-Runenwort HelLumFal aus dem Vorgänger. Das Runenwort enthält dort drei Sockel, ist ab Level 41 verfügbar und verschafft dem tragenden Charakter hauptsächlich mehr Stärke, Leben und Widerstand.

In Diablo 4 gibt’s diese Extra-Buffs nicht mehr, was den User GIRAFFEisBUSY offensichtlich missfällt:

Bringt die Runenwörter wieder zurück! Die Set Items haben auch Spaß gemacht.

In den Kommentaren zum Post finden sich aber vor allem User, die sich über das Easter Egg freuen, wie Fully_furnished zum Beispiel:

Verdammt. Ich liebe solches Zeug. Guter Fund.

DerBK erinnert das an ein ähnliches Easter Egg im Action-Rollenspiel Last Epoch. Da könnt ihr nämlich auf den Bären mit dem Namen Jahith treffen – eine Referenz auf JahIthBer, einem weiteren Runenwort.

Wer weiß, vielleicht tauchen in den nächsten Wochen noch mehr Runenwörter in Diablo 4 auf – immerhin gibt’s die in Diablo 2 nicht nur für Rüstungsteile, sondern auch für Waffen und Schilde!

Was haltet ihr von Easter Eggs? Werden sie eurer Meinung nach überbewertet oder freut ihr euch jedes Mal, wenn ihr kleine popkulturelle Referenzen findet? Und vermisst ihr auch die Runenwörter oder seid ihr froh, dass sie es nicht in Diablo 4 geschafft haben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!