Diablo 4: Zum Start von Season 1 habt ihr gleich drei Lieblingsklassen, die sich ein hartes Rennen liefern

Die Saison der Boshaftigkeit brach über die Diablo-4-Spieler herein wie ein Sturm. Es hagelte neue Uniques, Buffs und Nerfs, und so manche Klasse wurde von dem Gewitter hart erwischt.

Deswegen haben wir euch in einer Umfrage gefragt, welche der Klassen ihr nun zum Start der ersten Season spielen werdet. Immerhin muss man sich einen neuen Charakter erstellen, um die Season-Inhalte spielen zu können.

6:12 Diablo 4 erklärt euch in 6 Minuten wirklich alles, was ihr zu Season 1 wissen müsst

Knappes Rennen zwischen drei Klassen

Drei Klassen haben sich in der Umfrage einen harten Kampf geliefert (Stand: 25. Juli, 16:30 Uhr).

Das Rennen um den ersten Platz hat sich als verdammt knapp erwiesen. Der Druide erhielt 26 % eurer Stimmen und schaffte es, nur einem einzigen Prozent und weniger als 40 Stimmen Vorsprung, sich an die Spitze zu kämpfen.

Auch in unserer Tier-Liste der besten Builds zum Start der Season ist der Druide stark vertreten. Die Jägerin ist ihm allerdings dicht auf den Fersen. Sie kämpfte tapfer, musste sich aber bei 25 % aller Stimmen mit dem zweiten Platz abgeben.

In den Kommentaren haben einige von euch erzählt, wie viel Spaß die Jägerin euch gerade macht:

Ich hab mit dem Twisting Blade Rogue angefangen und der macht so viel Spaß, dass alle anderen Klassen jetzt für mich völlig langweilig wirken. Schwarzer Kaffee

Bin auch extrem begeistert. Hab mir dann gameplay angeguckt von anderen Klassen und wollte den Rogue extra liegen lassen für die Season. Knoxvale

Auf Platz 3 findet sich mit 24 % der Stimmen der Totenbeschwörer. Auch hier war das Rennen verdammt knapp. Weniger als 30 Stimmen trennten ihn vom zweiten Platz, den die Jägerin für sich beansprucht hat.

Die drei Klassen haben sich in der Umfrage als deutliche Favoriten herausgestellt. Der Barbar und die Zauberin wurden hingegen auf die letzten beiden Plätze verdrängt und erhielten 13 % und 12 % eurer Stimmen.

Es ist ein tiefer Sturz. Zum Release von Diablo 4 war die Zauberin noch eure Top-Wahl. Unser Diablo-Experte Andre sagt: Die einst starken Klassen wurden von den Nervs besonders hart erwischt.

Einige von euch haben sich von der bösen Meta aber nicht abschrecken lassen und schnetzeln sich mit der Zauberin fröhlich durch die Season:

Zum Release Druide, jetzt Zauberin. Warum? Weil ichs kann. ludastar

Auch bei MeinMMO führen Druide, Totenbeschwörer und die Jägerin die Top 3 an.

Übrigens teilt die Community von MeinMMO eure Meinung größtenteils. Auch dort wurde der Druide auf den ersten Platz gewählt. Allerdings folgt ihm auf Platz 2 der Totenbeschwörer statt der Jägerin, die sich mit dem dritten Platz abfinden muss.

Allerdings hat die Season erst angefangen und es ist durchaus möglich, dass sich das Ranking nach der nächsten Welle an Buffs und Nerfs erneut ändert. Was sagt ihr zu den Ergebnissen? Habt ihr sie so erwartet? Erzählt es uns in den Kommentaren.