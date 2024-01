Diablo 4: Season 3 wird in wenigen Tagen enthüllt, erster Teaser zeigt ... Zahnräder?

In Season 1 ging es um Verderbnis , in Season 2 um Vampire und in Season 3 spielen offenbar Maschinen eine Rolle. So lässt es zumindest der kurze Teaser vermuten, mit dem Diablo 4 den Reveal von Season 3 ankündigt. Was schon jetzt gezeigt wird, und wann wir mehr erfahren, fassen wir für euch zusammen.

Das Böse ist mal wieder zurück

Die Bewohner Sanctuarios müssen sich noch mit Blutsaugern herumschlagen, und schon kündigt sich das nächste Übel an. Auf Twitter zeigen die Entwickler von Diablo 4 einen äußerst kurzen Teaser zu Season 3, der kaum mehr verrät als den Termin für deren Reveal:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Im Teaser fährt die Kamera durch eine Ansammlung sich drehender Zahnräder. Kurz vor dem Ende des Videos erhaschen wir einen Blick auf rotglühende Runen, die den Umriss eines Gegenstandes oder einer Figur umgeben. Im Text zum Tweet heißt es außerdem, unvorstellbare, arkane Kraft rühre sich.

Was das alles bedeutet, ist momentan noch unklar. Fans diskutieren etwa schon, ob die Season etwas mit der Zauberer-Klasse zu tun hat, oder ob die Runen ein Hinweis auf die von vielen gewünschte Rückkehr der Runenwörter ist.

Neue Infos kommen bald

Fest steht aber schon, wann wir mehr erfahren: Am 16. Januar wird die Season genauer vorgestellt, wahrscheinlich erwartet uns ein Trailer, und vielleicht ein ausführlicher Blogeintrag.

Am 18. Januar um 18:00 Uhr deutscher Zeit findet ein Livestream der Entwickler statt, bei dem im Detail über Season 3 gesprochen wird. Am Ende des Streams werden außerdem Fragen von Spielerinnen und Spielern beantwortet. Live dabei sein könnt ihr beim Entwicklerupdate wie gewöhnlich über YouTube oder Twitch.

Wenig später geht es dann auch schon los mit Season 3: Wie Blizzard inzwischen bestätigt hat, starten die neuen Inhalte am 23. Januar 2024.

Nachdem Season 1 viele Spielerinnen und Spieler enttäuscht hatte, lieferte die zweite Season schon ein viel runderes Gesamterlebnis, und war für uns auch ein Anlass für einen Nachtest. Mit Spannung darf man jetzt erwarten, inwiefern Season 3 das Spiel weiter verbessern kann, und ob bisher ungelöste Probleme angegangen werden.