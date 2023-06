Diablo 4 Seasons: Nur wenige von euch wollen wieder ganz neu anfangen

Neuer Charakter für jede Season? Die meisten von euch haben keine Lust

Die erste Season von Diablo 4 soll in der zweiten Hälfte vom Juli starten und steht damit quasi schon vor der Tür. Sie bringt einen Nachschub an Content mit sich, der Story, saisonale Mechaniken, neuen Loot und mehr mit sich bringt.

Aber sie kommt mit einer Einschränkung: Wer die neuen Inhalte spielen will, muss dafür einen frischen Charakter erstellen. Die bereits bestehenden Charaktere werden ins „Ewige Reich“ verschoben.

Dieses Reset-System ist weder neu noch einzigartig und wurde auch schon in früheren Diablo-Spielen verwendet. Doch die Begeisterung darüber scheint sich bei Diablo 4 eher in Grenzen zu halten.

Wir haben euch in einer Umfrage gefragt, was ihr davon haltet, für jede Season einen neuen Charakter zu erstellen und hier ist, was ihr uns erzählt habt.

„Das ganze Season-Konzept ist unstimmig“

Über die Hälfte von euch hat keine Lust auf Resets.

Unsere Umfrage zeichnet ein deutliches Bild: Satte 60 % der Beteiligten sind der Meinung, dass ein zwingender Reset nicht mehr zeitgemäß ist. Auch wenn die Mechanik traditionell zu Diablo dazugehört, ist sie mittlerweile veraltet und sollte von etwas anderem ersetzt werden.

Die Gründe für eure Ablehnung der saisonalen Resets sind unterschiedlich. Manchen fehlt einfach die Motivation, ständig von vorne zu beginnen. Andere hingegen finden, dass das Gameplay von Diablo 4 sich nicht für Seasons eignet.

Für mich sind die Seasons überhaupt nichts, da es tonnenweise andere Spiele gibt, in denen ich lieber meine Zeit vergrabe, anstatt jedes Mal von vorne zu beginnen. Das motiviert mich überhaupt nicht. Sunshadow

Das ganze Season-Konzept von D4 ist auch unstimmig: ultra-langsames Leveln (bis man überhaupt in die Item-Farm-Phase kommt), aber alle drei Monate ein neuer Char. Dazu noch der hohe Zeitaufwand für die Seasonreise/Battlepass. thatsmyplace

Auch wurde die Häufigkeit der Resets kritisiert. Beim langsamen Leveln von Diablo 4 und dem Farmen vom Ruf wirken 3 Monate als zu wenig Zeit für eine Season.

Die Befürworter der Resets kommen zusammen auf etwa 32 % der Stimmen. Diese Fans sind der Meinung, dass die Erstellung neuer Charaktere pro Season zu Diablo dazugehört. Der frische Start sorgt außerdem dafür, dass alle bei den Leaderboards zu gleichen Chancen haben.

Hoffe, Blizzard bleibt sich treu und zieht Seasons erst mal durch, sodass alle Spieler diese erfahren können und einige vielleicht merken, dass es der Part ist, der mit am meisten Spaß machen kann. Wenn die Seasons diesmal halt wirklich deutlich umfangreicher sind als bei Diablo 3. Den Pass würde ich aber für alle zugänglich machen. Das würde ein Problem schon mal lösen, denke ich. El Cativo

Verstehe den Aufschrei ehrlich gesagt gerade nicht. Das war doch schon in D3 so und wird in PoE genauso gehandelt … Aber hier in D4 wird ein Wind darum gemacht. Ideal

Unser Maurice wollte außerdem wissen, was die Diablo-Fans allgemein von Seasons halten. Er hat dafür auf seinem YouTube-Channel eine besondere Umfrage dazu durchgeführt.

„Entweder endloser Grind bis 100 oder einfacher Einstieg ins Endgame“

Die Community von Maurice bildet zwei große Lager.

Die Umfrage von Maurice zeigt deutlich, dass nur ein kleiner Teil der Community wirklich jede Season mitnehmen will. Gerade mal 14 % der Beteiligten haben sich für diese Umfrage-Option entschieden.

Die beiden großen Lager bilden hingegen Leute, die hin und wieder eine Season mit 45 % spielen werden oder sogar gar keine Lust auf die Season mit 41 % haben. Freudensprünge sind eher die Ausnahme.

Auch hier sind die Hauptargumente die fehlende Motivation und das Gameplay von Diablo 4, das zu seinem Season-Modell nicht passe. Manchen hängen aber auch einfach an ihrem Charakter, wie unser Fabiano, dem die Seasons sein Herz brechen werden.

Entweder endloser Levelgrind bis 100 oder einfacher Einstieg ins Endgame, man kann nicht beides haben. 180 Stunden auf 3 Monate sind 60 Stunden im Monat / 2 Stunden am Tag stumpfer Levelgrind [...] @OfficialEFEN

Ich mag meinen Charakter, will nicht von neu anfangen, will einfach mit diesem Charakter die Seasons spielen, Ranglisten können dann andere bekommen, die immer wieder von Neuem anfangen. @MrKeragi

Viele sind aber bereit, den Seasons erst mal eine Chance zu geben und danach zu schauen, wie sich das Spiel weiterentwickelt. Das ist gerade bei den Leuten der Fall, die mit Diablo 4 zum ersten Mal ins Franchise einsteigen.

Kommt komplett auf den Content an. Wenn sie es durchspielen wie angekündigt, wäre es ja praktisch ein ganz neues Spiel und dann sehr gerne. Diese Diskussion zum aktuellen Zeitpunkt ist völlig verfrüht - @leude9984

Habt ihr das Ergebnis so erwartet oder kommts überraschend? Glaubt ihr, dass Diablo 4 mit dem Season-Modell Probleme bekommen könnte? Oder ist das nur eine laute Minderheit und der Großteil der Fans wird einfach das Spiel spielen? Erzählt es uns in den Kommentaren.