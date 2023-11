Diablo 4: Auf Steam endlich positiv, aber nicht jeder hat dem Braten gleich getraut

Die Steam-Bewertungen von Diablo 4 bessern sich, doch einige Fans waren zwischendurch skeptisch.

Als Blizzard den Steam-Release für Diablo 4 ankündigte, waren sich die meisten Fans sicher: die Rezensionen werden dem Studio nicht gefallen. Nicht verwunderlich, immerhin bekam auch Overwatch 2 nach seinem Release auf Steam in den Rezensionen ganz schön sein Fett weg. Bis heute hat sich der Shooter davon nicht erholt.

Diablo 4 hat es nicht ganz so hart getroffen, doch wirklich positiv waren die Wertungen auch hier nicht. Das scheint sich inzwischen aber immerhin zu drehen. Zwar steht Diablo 4 weiterhin insgesamt nur auf ausgeglichen , doch die kürzlichen Rezensionen sind mittlerweile größtenteils positiv .

Allerdings gab es zwischenzeitlich aus den Reihen der Fans einige Stimmen, die diese positive Tendenz anzweifelten.

Angebliche Manipulation

Vor wenigen Tagen wurde auf Reddit über haufenweise zwielichtige Rezensionen diskutiert, bei denen es sich allem Anschein nach um Bots gehandelt hat. Den Usern fielen Unmengen an Rezensionen auf, die alle nur aus demselben Wort bestanden: -Blizzard . Später wechselte das Wort kurioserweise auf +xxxxxx .

Das war aber nicht der einzige Grund, wieso diesen Rezensionen misstraut wurde. Ein Blick in die Profile der Steam-User zeigte ein Spielverhalten, das wohl kein echter Mensch an den Tag legen würde oder überhaupt könnte. Beispielsweise hat einer der User laut Steam in den letzten zwei Wochen 2.366 Stunden lang gezockt. Davon jeweils 612 Stunden in Overwatch 2, Summoners War: Chronicles und Magic: The Gathering Arena. Wo die verbliebenen 530 Stunden drin stecken, ist ein Rätsel. Ebenso, wie er es geschafft hat, in zwei Wochen genug Spielzeit für drei Monate anzuhäufen.

Das gleiche Bild wiederholt sich bei vielen der anderen Accounts. Tausende Spielstunden in immer denselben Free2Play-Spielen. Dahinter witterten viele berechtigterweise ein falsches Spiel.

Immer mehr Wertungen zu Diablo 4 fallen positiv aus.

Allerdings haben sich diese falschen Reviews tatsächlich weniger auf die Gesamtwertung von Diablo 4 ausgewirkt, als man vielleicht denkt. Alle Accounts waren nämlich als kostenlose Keys markiert. Entweder als Geschenk oder durch ein kostenloses Wochenende. Derartige Reviews zählen seit 2016 allerdings nicht mehr in die Gesamtwertung mit rein. Dass Diablo 4 also im November langsam die Wende schafft, hat mit den falschen Steam-Reviews nichts zu tun.

Wir schließen auch aus, dass es sich hier um einen Manipulationsversuch seitens Blizzard selbst gehandelt haben könnte. Inzwischen wurden die Rezensionen zudem allesamt ausgeblendet.

Woran könnte es noch liegen?

Die wahrscheinlichste Antwort auf diese Frage ist natürlich: Diablo 4 bessert sich! Spätestens seit dem Start von Season 2 wird die Meinung der Fans immer wohlwollender. Eben, da Blizzard so langsam das zum Release etwas dröge Endgame besser in den Griff bekommt. Wir haben Diablo 4 ebenfalls erst kürzlich einem Nachtest unterzogen.

14:19 Diablo 4 - Nachtest mit Season 2

Es gibt aber noch einen Grund für die enorme Zunahme an Reviews ab dem 21. November. Das ist exakt das Datum, an dem Spiele für die bevorstehenden Steam Awards nominiert werden konnten. Steam belohnt das Ganze mit einem Abzeichen. Dieses Abzeichen lässt sich außerdem aufstufen, wenn ihr ein nominiertes Spiel spielt oder eben eine Rezension dazu verfasst. Darum schreiben in dieser Zeit deutlich mehr Leute Bewertungen für ihre gespielten Spiele.

Was ist eure aktuelle Meinung zu Diablo 4? Seid ihr mit dem Spiel jetzt eher zufrieden als noch zum Release, oder könnt ihr nicht nachvollziehen, warum Diablo 4 derzeit so viele positive Rezensionen erhält? Was müsste sich eurer Meinung nach noch ändern, bevor dem Action-Rollenspiel wohlwollender gegenübersteht? Schreibt es in die Kommentare!