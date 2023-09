Diablo 4: Unverwundbare Spieler bedrohen gerade das PvP

Schon im Alltag sind die PvP-Gebiete in Diablo 4 naturgemäß ein gefährlicher Ort, doch ein Exploit sorgen für Ungleichheit auf dem Schlachtfeld.

Diablo 4 ist vieles: ein spaßiges Action-Rollenspiel, ein toller Heldenspielplatz sowie eine spannend erzählte Geschichte. Aber leider tauchen auch immer wieder Exploits auf, die den fairen Ablauf des Spielgeschehens weit mehr gefährden als jede Untat von Lilith.

Nach einem Handelsstopp und diversen Dupe-Möglichkeiten ist es nun ein Unverwundbarkeits-Trick, der das PvP-Geschehen von Diablo 4 ab absurdum führt.

Ein Exploit sie zu knechten...

Die Folgen des Exploits sind schnell erklärt: Ein Charakter wird komplett unverwundbar, weder andere Spieler noch Monster können ihm oder ihr also gefährlich werden. Im Gegenzug vermag der Cheater aber weiter Schaden auszuteilen, wie es ihm gefällt.

Achtung: Wir erklären hier natürlich nicht, wie der Exploit funktioniert. Blizzard betont regelmäßig, dass sie Nutzer von solchen glasklar als unbeabsichtigt zu erkennenden Tricks mitunter hart bestrafen. Es kann passieren, dass ihr euren Account bei Verstößen dauerhaft verliert.

Welche Möglichkeiten zum Farmen von Gold, Erfahrung und Rotem Staub sich diesen Schummlern bieten, kann sich jeder selbst ausmalen. Es bleibt derweil nur zu hoffen, dass Blizzard rasch in Aktion tritt und den Fehler aus dem Spiel verbannt. Noch gibt es keinen bekannten Termin für einen Fix.

31:44 Wo möchte Blizzard mit Diablo 4 hin? - Interview zu Season 2 & mehr

Diablo 4 ist noch lange nicht am Ende, soviel ist klar. Im ausführlichen Interview plaudert Diablo-Chefentwickler Rod Fergusson über den aktuellen Stand des Action-Rollenspieles und was noch so alles am Horizont von Sanktuario seine Schatten wirft, allen voran Season 2, die im Oktober blutrot aufziehen wird.

Was meint ihr dazu? Kümmert euch solch eine Meldung überhaupt oder lauft ihr schulterzuckend weiter, da euch PvP in Diablo 4 ohnehin nicht interessiert? Oder ist es gar das komplette Gegenteil und ihr habt den Exploit selbst bereits das ein oder andere Mal erdulden müssen? Schreibt von euren Erfahrungen gerne in den Kommentaren!