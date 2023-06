Diablo 4: Heutige Wartungsarbeiten starten in Deutschland zum schlechtesten Zeitpunkt

Lilith schaut in den kommenden zwei Tagen häufiger in die Röhre, denn dann ist Diablo 4 zeitweise abgeschaltet.

Wenn ihr euch heute Morgen beim Aufstehen schon auf eine gepflegte Partie Diablo 4 nach Feierabend gefreut habt, müssen wir euch leider schlechte Nachrichten überbringen: Am 27. Juni 2023 finden erneut Wartungsarbeiten statt, die Server sind also down und ihr solltet heute generell mit gelegentlichen Verbindungsproblemen rechnen, wenn ihr spielt.

Server down: Der genaue Zeitplan

Auf der hauseigenen Support-Website informiert Blizzard regelmäßig über anstehende Wartungsarbeiten, so auch diesmal. Auf die deutsche Zeit umgerechnet gehen die Server wie folgt offline:

27. Juni 2023 von 18:30 Uhr bis 23 Uhr

Blizzard selbst schreibt als wichtigen Hinweis:

Während dieser Zeit kann es bei Spielern zu Dienstunterbrechungen und Verbindungsabbrüchen kommen, sie sollten sich jedoch wieder anmelden können.

Ihr solltet also generell auf der Hut sein, welche Inhalte ihr in dieser Zeit im Spiel angeht. Eine besondere Warnung sprechen wir aber natürlich an alle Hardcore-Charaktere aus! Es wäre unglaublich ärgerlich, wenn ihr euren Charakter für immer verliert, weil ihr mitten im Kampf aus dem Spiel fliegt.

19:53 Wie gut ist Diablo 4, wenn ich MMO-Gedöns doof finde? - Maurice zieht ein persönliches Fazit

Ist ein Offline-Modus nötig?

Diese Wartungsarbeiten sind zwar einerseits notwendig, andererseits aber auch Wasser auf die Mühlen jener Fans, die lautstark nach einem reinen Offline-Modus für Diablo 4 verlangen.

Erst vor wenigen Tagen zeigte sich erneut, dass der Zwang nach einer dauerhaften Internetverbindung nach hinten losgehen kann. Denn die Blizzard-Server wurden von einer großen DDoS-Attacke lahmgelegt und daraufhin ging die alte Diskussion unter Fans von vorne los.

Für den Moment wisst ihr nun auf jeden Fall Bescheid, unsere Arbeit ist also getan. Aber natürlich lassen wir euch nicht gehen, ohne euch weitere spannende Storys rund um Diablo 4 ans Herz zu legen:

Wie steht ihr zu dem für heute Abend angekündigten Wartungsfenster? Müsst ihr nun eure Abendplanung umgestalten oder hattet ihr ohnehin nicht vor, heute noch durch Sanktuario zu streifen? Welches Thema rund um Diablo 4 beschäftigt euch derzeit am meisten? Schreibt uns eure Antworten auf all diese Fragen gerne in die Kommentare!