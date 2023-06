Diablo 4: Neuer Charakter für jede Season? Nötig ist das nicht, aber ihr verpasst Inhalte

Wer nicht für jede neue Season einen neuen Charakter starten möchte, muss das auch nicht - aber es gibt Einschränkungen.

Freut ihr euch bereits auf die anstehende Season 1 von Diablo 4? Lange ist es nicht mehr hin, bereits Mitte bis Ende Juli soll es losgehen. Unser strammer Redaktions-Recke Fabiano vergießt bereits die ein oder andere Träne, denn er ist sich sicher, dass Season 1 sein Herz brechen wird.

Euch interessiert wohl vor allem eines: Muss ich jede Season wirklich einen neuen Charakter anfangen, um alle Inhalte spielen zu können? Blizzard hat nun Klarheit geschaffen und es gibt eine gute sowie eine schlechte Nachricht.

Ihr müsst keinen neuen Charakter erstellen, wenn …

… ihr euch primär für den Build eures Charakters interessiert, also für dessen Weiterentwicklung und dem Ausbau der Fähigkeiten. Denn mit jeder neuen Season halten frische Legendarys Einzug in das Action-Rollenspiel, unter anderem einzigartige Gegenstände ( Uniques ) und legendäre Aspekte.

Diese Inhalte könnt ihr auch mit einem Charakter auf dem ewigen Realm erspielen, um Charakterwerte und Co. weiter zu verbessern. Saisonale Helden benötigt ihr hierfür nicht.

Diese Info stammt nicht von irgendeiner dubiosen Quelle im Internet, sondern von Joseph Piepiora, seines Zeichens Associate Game Director von Diablo 4:

Ihr müsst einen neuen Charakter erstellen, wenn …

… ihr Fortschritte beim Battle Pass erspielen, neue Cosmetics freischalten und mit der Story fortfahren möchtet. In puncto Battle Pass gilt das übrigens sowohl für die kostenlose als auch die kostenpflichtige Variante.

Auch bei der Story gibt es eine Entwarnung: Die neuen Story-Quests erzählen nicht die Hauptgeschichte weiter, sondern sollen Nebenschauplätze genauer beleuchten. Dadurch bleiben sie optional, die Handlung der Kampagne wird wie gewohnt im Rahmen großer Erweiterungen fortgeführt.

Und was ist mit den Mechaniken? Diablo 4 soll durch die Seasons auch in Sachen Gameplay weiterentwickelt werden, nämlich mittels neuer Mechaniken. Die gibt es bereits in Diablo 2: Resurrected, etwa in Form von Taschenzaubern , deren Effekt so lange anhält, wie sich das betreffende Item in eurem Inventar befindet.

Diese Mechaniken werden wohl auch nur mit neuen Season-Charakteren spielbar sein, bestätigt ist dieser Punkt aber noch nicht.

Wie groß ist bei euch die Vorfreude auf Season 1? Habt ihr schon höllische Lust darauf, endlich mit neuen Inhalten versorgt zu werden, oder beschäftigt euch das derzeitige Endgame noch immer so sehr, dass Season 1 eurer Meinung nach durchaus noch ein paar Wochen nach hinten verschoben werden könnte? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!