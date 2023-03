Jäger sind bei der GameStar-Community nur so mittelbeliebt, wie unsere Umfrage zu Diablo 4 zeigt. Aber die Klasse kann Unglaubliches leisten - zum Beispiel den mächtigen Weltboss Ashava ganz ohne Hilfe erledigen. Sogar im Hardcore-Modus. Wenn die Spielfigur also abkratzt, bleibt sie für immer tot.

An dem riesigen Drachen von Diablo 4 beißen sich sogar Spielergruppen aus bis zu 12 Mitgliedern die Zähne aus. Eigentlich ist vorgesehen, dass solche Weltbosse in der Shared World nur gemeinsam erledigt werden können. Aber zwei Solo-Jäger beweisen, es geht auch anders.

Weltboss solo besiegen - wie?!

Wir haben zwei Spieler gefunden, die mit der Jäger-Klasse allein gegen Ashava angetreten sind - und gewonnen haben. Einer von ihnen sogar zweimal. Wie sehen ihre Builds aus und wie liefen die Kämpfe ab?

Zweimal siegreich mit legendärer Armbrust

Spieler Wudijo scheint gar nicht beabsichtigt zu haben, Ashava alleine herauszufordern. Der Streamer ist einfach ohne Mitspieler in der Instanz gespawnt. Das stört ihn im Video aber gar nicht weiter, er erledigt den Boss halt einfach alleine - etwas, das viele im Twitch-Chat für unmöglich erklären.

Sein Build ist gar nicht weiter ausgefallen (seine Items und Skills seht ihr im Video unten), nur bei seiner Waffe hatte er viel Glück: Die legendäre Armbrust richtet 457 Schadenspunkte pro Sekunde aus ziemlich großer Entfernung an. Außerdem weicht er Ashavas Angriffen nach bester Jäger-Manier gekonnt aus, so dass der Weltboss ihn gar nicht erst trifft. Und weil das einmal so gut klappt, fordert er ihn sogar noch zu Runde 2 heraus, die er ebenfalls solo gewinnt:

Im Nahkampf geht’s noch schneller

Ein weiterer Spieler namens Vidjereii hat die gewaltige Herausforderung ebenfalls ganz alleine geschafft - in absoluter Rekordzeit. Er setzt seinen Jäger im Nahkampf ein, was es schwieriger macht, Ashavas Attacken auszuweichen. Bei Vidjereii sieht es aber beneidenswert mühelos aus.

Nach weniger als drei Minuten (!) fällt der Weltboss. Am Ende des Videos zeigt Vidjereii noch seinen Build:

Erzählt uns von euren eigenen Begegnungen mit dem Weltboss Ashava (oder dem Butcher, falls ihr ihm mal über den Weg gelaufen seid). Hatte eure Gruppe Mühe oder ging der Kampf glatt über die Bühne? Freut ihr euch auf das fertige Spiel, in dem es dann noch mehr verschiedene Weltbosse geben wird - und wagt ihr auch mal den Solo-Run?