Diablo 4: Schauspielerin Whoopi Goldberg ist wütend auf Blizzard, weil sie nicht spielen kann

Man sollte es sich zweimal überlegen, ob man sich mit Whoopi Goldberg anlegt. Quelle von Whoopi-Bild: Paramount Pictures.

Die Schauspielerin und Oscarpreisträgerin Whoopi Goldberg, bekannt aus Filmen wie Sister Act und Die Farbe Lila , ist großer Diablo-Fan. Den vierten Teil wird sie in absehbarer Zeit wohl aber trotzdem nicht spielen, aber nicht, weil sie nicht will, sondern weil sie nicht kann. Ihren Unmut darüber postet sie prominent auf Social-Media.

Warum kann sie Diablo 4 nicht spielen?

Seid beruhigt, Whoopi ist nicht wie viele andere Hollywood-Stars nach ihrer Blütezeit insolvent geworden. Sie konnte sich das Spiel ganz normal kaufen, musste dann aber feststellen, dass sie es trotzdem nicht spielen kann, da sie ein Mac-PC benutzt und Diablo 4 keine Apple-Geräte unterstützt.

Via Instagram äußerte sie sich wie folgt:

Ich bin’s, Whoopi. Ihr wisst, wie sehr ich Diablo liebe. Ich würde mich freuen, wenn ihr [Blizzard] uns Apple-Nutzer spielen lasst, und zwar auf Apple-Geräten. Nehmt Diablo 4 und lasst uns eine großartige Zeit haben.

Weiter äußerte sie sich:

Gebt mir mein [Diablo] 4, denn ich habe dafür bezahlt, ich habe mich sehr darauf gefreut, ich habe mich bereit gemacht es zu spielen und ich sage euch, das pisst mich gerade alles richtig an.

Wie äußert sich Blizzard zu der Kritik?

Rod Fergusson, der leitende Entwickler von Diablo 4, antwortete darauf scherzhaft via Twitter: Ich hatte kein "Whoopi Goldberg schimpft mich aus“ auf meiner Diablo-4-Launch-Bingo-Karte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die berühmte Schauspielerin muss sich nun wohl in Geduld üben. Da Diablo 3 auch auf dem Mac spielbar war, kann man davon ausgehen, dass es beim Nachfolger in absehbarer Zeit auch der Fall sein wird. Alternativ könnte sie sich einen Windows-Rechner kaufen oder leihen. Falls auch das nicht infrage kommt, bleibt noch die Möglichkeit, mit Hilfe eines Porting-Tool-Kits das Spiel kompatibel zu machen.

Hier findet ihr weitere interessante Beiträge zu Diablo 4:

Was haltet ihr von der fehlenden Apple-Kompatibilität von Diablo 4? Seid ihr davon betroffen oder nutzt ihr lieber andere Geräte zum Spielen? Hättet ihr gedacht, dass Whoopi Goldberg ein großer Diablo-Fan ist? Wie fandet ihr die Antwort von Rod Fergusson? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie doch gerne in die Kommentare!