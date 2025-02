Diablo 4: Bis die zweite große Erweiterung kommt, braucht ihr noch jede Menge Geduld

Story-Fans müssen nun doch länger darauf warten, dass die Geschichte um Neyrelle aus Diablo 4 fortgesetzt wird.

Blizzard hatte große Pläne für Diablo 4: Jährliche Erweiterungen sollten das Action-Rollenspiel über Jahre frisch halten. Doch der ursprüngliche Zeitplan gerät jetzt ins Wanken: Wie Diablo-General Manager Rod Fergusson auf dem DICE Summit 2025 bestätigte, wird die zweite Erweiterung erst 2026 erscheinen.

Warum sich die Diablo-4-Erweiterung verschiebt

Eigentlich sollte Vessel of Hatred den Start der jährlichen Releases markieren, das im Oktober 2024 erschien. Doch bereits diese erste Erweiterung kam später als ursprünglich geplant.

Fergusson erklärte, dass das Team viele Ressourcen in das laufende Spiel und das Feedback der Community gesteckt habe, was zu Verzögerungen bei der Entwicklung führte. Ursprünglich sollte Vessel of Hatred schon 12 Monate nach Release erscheinen, letztlich dauerte es aber 18 Monate.

Durch diese Verschiebung geriet auch der gesamte Entwicklungsfahrplan ins Wanken – und damit auch die Pläne für die zweite Erweiterung. Laut Fergusson arbeitet das Team zwar immer ein bis zwei Seasons im Voraus, doch die ständige Optimierung des Spiels habe Priorität.

25:55 Story-Nachschub für Diablo 4: Blizzard veröffentlicht neue Kurzgeschichte zu Season 7

Autoplay

Obwohl die nächste Erweiterung erst 2026 erscheint, bleibt Diablo 4 natürlich nicht ohne neue Inhalte. Fergusson kündigte eine detaillierte Roadmap für 2025 an, die vor Season 8 veröffentlicht werden soll. Diese wird die geplanten Seasons und Updates für das Jahr enthalten, sodass ihr zumindest eine klare Vorstellung davon bekommen, was auf euch zukommt.

Im Jahr 2025, oder kurz vor Saison 8, werden wir eine Roadmap für Diablo 4 für 2025 haben. Unsere zweite Erweiterung wird zwar nicht auf diesem Fahrplan stehen, da unsere zweite Erweiterung erst 2026 kommt, aber zumindest werden die Spieler wissen, was sie erwartet.

Erst kürzlich startete zudem die Season of Witchcraft, die neue Hexenkräfte, eine zusätzliche Questreihe und weitere Features ins Spiel brachte. Zudem läuft anlässlich des chinesischen Neujahrsfestes aktuell noch das große Lunar Awakening Event, in dem ihr nicht nur mehr XP, sondern auch die ein oder andere kostenlose kosmetische Belohnung verdienen könnt. Mehr dazu erfahrt ihr oben in der Link-Box.