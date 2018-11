Neue Infos zu Diablo: Immortal und Diablo 4 tauchen gerade stündlich im Internet auf. Erst kürzlich enthüllte Kotaku, dass Blizzard offenbar ursprünglich Diablo 4 auf der Blizzcon 2018 ankündigen wollte - und sich dann kurzfristig dagegen entschied.

Das Projekt sei einfach noch zu unfertig, um mit der Öffentlichkeit geteilt zu werden. Nun dementiert Blizzard die Kotaku-Geschichte. Per E-Mail kommunizierte Blizzard folgende Mitteilung:

Kotaku hat sich bereits zu der Stellungnahme geäußert und entschuldigt sich für etwaige Fehlinformationen. Allerdings wisse man dennoch mit Sicherheit, dass ein Ankündigungsvideo zu Diablo 4 mit Blizzards Allen Adham gedreht und fertiggestellt wurde. Es sei jedoch durch Blizzards Statement unklar, ob dieser Clip für die Blizzcon 2018 vorgesehen war - oder lediglich für interne Kommunikation.

UPDATE: Blizzard disputes that a Diablo 4 announcement was pulled from BlizzCon. I can confirm that the Allen Adham video was made, and that D4 is in development. What's in dispute here is the planned timing. I apologize for any misinformation: https://t.co/QnWX9X7ZPs pic.twitter.com/zML9sQgkSn