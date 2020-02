Test zu Diablo Immortal: 2020 können die ersten Spieler ran

Das Smartphonespiel Diablo Immortal wurde bei seiner Ankündigung auf der Blizzcon im Jahr 2018 mit wenig Freude aufgenommen. Danach wurde es zudem weitestgehend ruhig um den Titel. Jetzt rücken jedoch die ersten Testphasen näher.

Wie Activision Blizzard in einem Quartalsbericht bekannt gibt, plant man die ersten regionalen Probeläufe des in Zusammenarbeit mit NetEase entwickelten Spiels Mitte 2020. EVorzeitige Veröffentlichungen in kleineren Ländern sind bei Mobile-Spielen normal. Häufig werden Spiele erst in überschaubareren Märkten herausgebracht, eh der Release in größeren Gebieten folgt.

Zuletzt erwähnte der Entwickler den Titel im Rahmen der Blizzcon 2019 und kündigte den Dämonenjäger und ultimative Fähigkeiten auf der offiziellen Webseite an. Zu dieser Zeit stand Diablo 4 im Zentrum der Aufmerksamkeit.

Wie steht es um Diablo 4?

Ende 2019 kündigte Blizzard an, dass man uralte Gegenstände aufgrund von Fankritik aus dem Spiel entfernen wird. Die werden durch eine neue Art von Verbrauchsgegenständen ersetzt, mit denen ihr euren Spielstil besser anpassen könnt.

Erst kürzlich erhielt das Team zudem Verstärkung durch Rod Fergusson - den Chefentwickler von Gears of War. Der wechselte von The Coalition zu Blizzard und unterstützt hier die Arbeiten an Diablo 4.

Konkurrenz kommt ebenfalls

Diablo Immortal wie auch Diablo 4 bekommen zudem Konkurrenz von dem Free2Play-Titel Path of Exile. Dessen Entwickler Grinding Gear Games arbeitet derzeit nicht nur an einem Nachfolger, sondern auch an einer Mobile-Version.

Path of Exile 2 soll noch 2020 in seine Beta-Phase starten und dabei sämtliche eurer Mikrotransaktionen von Teil 1 beibehalten. Diablo 4 hat noch keinen Veröffentlichungstermin. Wir rechnen mit dem Release von Blizzard Hack&Slay-Spiel jedoch nicht vor 2021.