Diablo - Mehrere neue Projekte werden dieses Jahr angekündigt

Diablos Community-Managerin Nevalistis hat auf Twitter eine Bombe platzen lassen: Blizzard arbeitet an neuen Diablo-Projekten! Richtig gelesen, Projekten - also mehrere! »Manche davon werden länger brauchen als andere«, so Nevalistis. »Aber wir werden euch möglicherweise später dieses Jahr einige Dinge zeigen könnten.«

Damit dürfte vermutlich die BlizzCon gemeint sein - allerdings gibt es für die optimistischsten Frohnaturen zumindest einen kleinen Funken Hoffnung, dass sich schon auf der Gamescom etwas tun wird. Dort wurde seinerzeit schließlich auch Reaper of Souls angekündigt. Wir würden aber doch eher auf Blizzards Hausmesse tippen.

Stay awhile and listen – we have exciting updates to share about the future of Diablo. pic.twitter.com/J7S3HHcWQC