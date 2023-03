Wer sich während der Diablo 4 Beta in Dungeons herumtreibt, könnte einem bekannten Widersacher begegnen.

Achtung: Der folgende Artikel enthält Spoiler zu einem bestimmten Gegner aus der Diablo 4 Beta. Wenn ihr die Closed oder kommende Open Beta ohnehin spielt und euch überraschen lassen wollt oder sogar bis zum Release warten möchtet, dann lest hier nicht weiter.

Hier erfahrt ihr, welcher Schrecken in der Diablo 4 Beta überraschend lauert In der Vorbesteller-Beta zu Diablo 4 trefft ihr auf zahlreiche Gegner, doch einer überrascht dann doch - und das gleich doppelt. Denn wenn ihr ein Dungeon durchquert, kann es passieren, dass ihr einem alten Bekanten aus Diablo 1 begegnet: Dem Butcher. Wenn er in der Nähe ist, kündigt sich seine Anwesenheit durch das ikonische Stampfen, Grollen und das Rasseln von Ketten an. Was macht den Butcher so ikonisch? Sein Berühmtheit in der Diablo-Community geht auf seinen ersten Auftritt im 1996 erschienenen Diablo 1 zurück. Hier hatte er sich in den obersten Stockwerken der Katakomben unterterhalb der Kirche niedergelassen. Da sein Lair im Einsteigerbereich des Spiels lag, wurden reihenweise Spieler von seinem brutalen Auftritt und den schnellen Hieben des Hackebeiles überrascht und flugs überwältigt. Viele lernten rasch die Fleischerkammer des roten Koloss zu meiden. Unverkennbar: Hörner, rot-fleischig, großes Hackebeil: Das ist der Butcher. In Diablo 4 ist er es, der entscheidet ob er euch jagt oder nicht, denn er taucht offenbar rein zufällig auf. Auch der Streamer Asmongold wurde von der Inkarnation des Butchers in der Diablo 4 Beta überrascht und trotz tapferen Widerstandes besiegt. Da hat der langjährige Fleischer mal wieder sein Fresh Meat . Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube-Inhalt Was macht den Butcher so gefährlich? Abgesehen davon, dass viele von dem plötzlichen Auftauchen des starken Gegners überrascht werden, sind es seine Fähigkeiten und damit einhergehenden Schadenswerte, die euch das Fürchten lehren. Das Spektrum reicht von Angriffen mit seinem Beil und einer langen Kette mit Haken bis zu seinem Ansturm und einem Kopfstoß, der euch stunnen kann. Blizzard kommentiert Spieler-Tode genüsslich auf Twitter: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter-Inhalt Es bleibt abzuwarten, ob der Butcher in gleicher Weise sein Unwesen in der Vollversion von Diablo 4 treiben wird. Vielleicht wird er dort ja doch seinen eigenen Dungeon haben. Aber egal wie: Die Community zeigt sich begeistert, erneut als Frischfleisch für den wohl ikonischsten Metzger der Spielereihe dienen zu dürfen.

Falls ihr das erste Beta-Wochenende verpasst habt, könnt ihr immer noch in Dungeons nach Loot suchen - und dabei vielleicht den alten Bekannten wiedertreffen. Denn gleich nächstes Wochenende - vom Freitag, den 24. März, 17 Uhr bis Montag, den 27. März, 20 Uhr haben nochmal alle Interessierten (keine Vorbestellung oder Keys notwendig) die Chance, in der Beta mit allen 5 Klassen auf Dämonenjagd zu gehen.

Was meint ihr zu dem Überraschungsgegner in der Diablo 4 Beta. Ist er euch ebenfalls begegnet? Wie findet ihr seinen plötzlichen Auftritt? Hat er euch erledigt oder habt ihr ihn im ersten Anlauf gepackt? Und welches diabolische oder engelshafte Böse würdet ihr in Diablo 4 gerne erneut bekämpfen? Erzählt es uns in den Kommentaren!