Welche neuen Spiele wurden 2020 bei Steam am besten bewertet? Die Antwort fällt eindeutig aus: Indie hat die Nase vorn, während große Blockbuster deutlich mehr Kritik abbekommen. Wir zeigen euch die 15 Neuerscheinungen des Jahres mit dem besten Nutzer-Review-Verhältnis, berechnet von Steam250.com.

Oben findet ihr ein interessantes Video zu den Spielen, die 2020 bei Steam mit »Äußerst positiv« bewertet wurden. Darin gibt's zwar keine Rangliste, aber dafür erklärt Redakteur Christian Fritz Schneider, warum sich große Titel oft schwer tun, während Indies viel Lob einfahren. Ein paar mögliche Gründe nennen wir gleich, falls ihr aber lieber direkt zu den Platzierungen wollt - hier springt ihr zur Rangliste.

Warum fehlen die Blockbuster?

Dafür gibt es gleich mehrere, mögliche Gründe. Kleinere Titel sprechen oft eine ganz bestimmte Zielgruppe an, die das Genre kennt und liebt. Ein Beispiel wäre Senren * Banka - um für eine Visual Novel im Manga-Look knapp 24 Euro auszugeben, muss man eigentlich schon zur Fangemeinschaft solcher Spiele gehören, entsprechend werden die Reviews positiver ausfallen.

Große Spiele dagegen werden von einer breiteren Masse gekauft, deren Vorlieben auch entsprechend breit gefächert sind. Außerdem ziehen Blockbuster fast unweigerlich auch Hater und Trolle an, die schlechte Bewertungen abgeben, Stichwort Review-Bombing.

Darüber hinaus sind die Erwartungen an ein Indie-Spiel ganz anders als an einen AAA-Titel: Wenn ein Cyberpunk 2077 technisch unausgegoren erscheint, wird das viel stärker kritisiert als es bei einem kleinen und unerfahrenen Entwickler-Team der Fall wäre.

Die 15 neuen Spiele mit den besten Bewertungen

1. Hades

Genre: Action-RPG, Roguelike

Release: September 2020

Bewertung: 99 Prozent positiv bei 105.009

Hades wurde zum Überraschungshit des Jahres und räumte bei den Game Awards die Preise für bestes Action- und bestes Indie-Spiel ab. Das Roguelike-Rollenspiel stammt von Supergiant Games, die bereits mit Bastion, Transistor und Pyre bekannt wurden.

2. Factorio

Genre: Aufbau-Strategie

Release: August 2020

Bewertung: 99 Prozent positiv bei 106.363

Factorio sammelte schon während seiner vier Jahre im Early Access eine treue Fangemeinschaft. Schon vor dem finalen Release tauchte der Aufbau-Hit immer wieder in den Bestenlisten von Steam auf.

3. Phasmophobia

Genre: Koop-Horror

Release: September 2020

Bewertung: 98 Prozent positiv bei 197.644 Reviews

Phasmophobia braucht sich nicht hinter anderen Twitch-Phänomenen wie Among Us oder Fall Guys zu verstecken. Die Koop-Geisterjagd erfreut sich nach wie vor riesiger Beliebtheit - es kam so gut an, dass die Entwickler kurzfristig die Zukunftspläne änderten.

4. Helltaker

Genre: Dating-Sim / Adventure

Release: Mai 2020

Bewertung: 98 Prozent positiv bei 84.597 Reviews

Eine Mischung aus Puzzle-Adventure und Dating-Sim im Animelook - das umschreibt Helltaker wohl am passendsten. Ihr, Zitat aus der Steam-Beschreibung, »erobert die Herzen von Dämoninnen. Mehr als knappe Kleidung gibt's aber nicht zu sehen.«

5. Half-Life: Alyx

Genre: VR-Shooter

Release: März 2020

Bewertung: 99 Prozent positiv bei 49.203

Valve hat mit Half-Life: Alyx gepokert - der neueste Teil der beliebten Reihe erschien ausschließlich für VR. Trotz dieser Einschränkung eroberte der Shooter die Herzen der Spieler. Inzwischen gibt es sogar Mods, die Half-Life: Alyx auf dem PC spielbar machen.

6. The Henry Stickmin Collection

Genre: Gelegenheitsspiel / Interaktive Story

Release: August 2020

Bewertung: 99 Prozent positiv bei 18.118 Reviews

In The Henry Stickmin Collection stecken sechs Strichmännchen-Abenteuer, in denen ihr durch eure Entscheidungen das Ende beeinflusst. Die Storys stecken voller Witz und Fehler zu machen ist der eigentliche Spaß am Spiel.

7. Risk of Rain 2

Genre: Shooter

Release: August 2020

Bewertung: 96 Prozent positiv bei 134.873 Reviews

Wochenlang hielt sich der Indie-Shooter Risk of Rain 2 2019 in den Steam-Charts, obwohl er sich noch im Early Access befand. Zeitweise verdrängte er sogar Sekiro: Shadows Die Twice von der Spitzenposition. Im August 2020 erschien dann die finale Version.

8. Deep Rock Galactic

Genre: Koop-Shooter

Release: Mai 2020

Bewertung: 97 Prozent positiv bei 69.143 Reviews

Weltraum-Zwerge, Koop-Action und Ressourcen-Jagd - das ist Deep Rock Galactic. Allein oder in einer Gruppe von bis zu vier Spielern bekämpft ihr Aliens und sammelt Rohstoffe. Die Level sind auf alle möglichen Weisen zerstörbar. Hat da jemand Flammenwerfer gesagt?

9. Persona 4 Golden

Genre: JRPG

Release: Juni 2020

Bewertung: 97 Prozent positiv bei 38.573 Reviews

So richtig brandneu ist Persona 4 Golden eigentlich nicht, immerhin gab es das JRPG schon für die PlayStation 2. Mit der aufpolierten PC-Version wurde das Spiel dann auch zum Steam-Hit.

10. Satisfactory

Genre: Aufbau-Simulation

Release: Juni 2020 (Early Access)

Bewertung: 97 Prozent positiv bei 38.438 Reviews

Satisfactory will beweisen, dass Aufbau auch aus der Ego-Perspektive funktioniert und ist schon im Early Access extrem beliebt bei seinen Spielern. Das finale Releasedatum ist noch nicht bekannt.

11. Townscaper

Genre: Gelegenheitsspiel / Aufbau

Release: Juni 2020 (Early Access)

Bewertung: 99 Prozent positiv bei 7.180 Reviews für Townscaper

Townscaper ist weniger Spiel als vielmehr kreative Entspannung. Ihr baut aus Häuschen in Pastellfarben kleine Städte, ohne vorgegebenes Ziel - viel simpler geht Aufbau nicht. Und genau das lieben viele Spieler, Townscaper ist perfekt zum Kopf abschalten.

12. Ultrakill

Genre: First-Person-Shooter

Release: September 2020 (Early Access)

Bewertung: 99 Prozent positiv bei 4.907 Reviews für Ultrakill

Schicke Grafik sucht ihr bei Ultrakill vergebens, dafür gibt's umso mehr Splatter-Effekte: Das Spiel erinnert an die ganz alte Shooter-Schule, bietet aber trotzdem erstaunlich modernes und flüssiges Gameplay.

13. Senren * Banka

Genre: Visual Novel / Manga

Release: Februar 2020

Bewertung: 99 Prozent positiv bei 4.913 Reviews

Senren * Banka ist eine romantische Visual Novel, die in Japan einige Preise für Musik und Artdesign gewonnen hat und zum zehnjährigen Jubiläum des Entwicklers herausgegeben wurde.

14. There Is No Game: Wrong Dimension

Genre: Adventure

Release: August 2020

Bewertung: 99 Prozent positiv bei 7.395 Reviews für There Is No Game: Wrong Dimension

There Is No Game: Wrong Dimension lässt sich nur schwer beschreiben - es ist ein Spiel, das kein Spiel sein will und sämtliche Videospiel-Tropes der letzten 30 Jahre auf die Schippe nimmt.

15. Ori and the Will of the Wisps

Genre: Platformer

Release: März 2020

Bewertung: 96 Prozent positiv bei 49.389 Reviews für Ori and the Will of the Wisps

Das zweite Abenteuer des niedlichen Wesens Ori schaffte es, seinen grandiosen Vorgänger noch zu übertrumpfen. Wenn ihr ein Herz habt, dann wird Ori and the Will of the Wisps es garantiert berühren - warum es jeder spielen sollte, lest ihr in unserem Test.

