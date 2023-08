Spielerin schafft in Hades einen unfassbaren Run, der eigentlich als unmöglich galt

Wie schnell lässt sich Hades durchspielen? Wir haben eine äußerst beeindruckende Antwort darauf.

Das Action-Rollenspiel Hades eroberte 2020 Steam. Das Action-Rollenspiel ist nicht nur unserer Meinung nach ein Meisterwerk, und vereint eine hervorragende, in der griechischen Mythologie angesiedelte Story mit einem Kampfsystem, das auch noch nach vielen Stunden spannend bleibt. Nun schafft eine besonders begnadete Spielerin eine Herausforderung, die noch wenige Tage vorher als unmöglich eingestuft wurde.

Niemand wird das jemals schaffen

Der YouTuber und Roguelike-Experte Haelian war sich ziemlich sicher: Hades auf maximaler Schwierigkeitsstufe zu schaffen, ist quasi unmöglich, jedenfalls ohne Mods und Seeds. So erklärte er es vor etwas mehr als einer Woche in einem ausführlichen Video.

Hades ist an sich schon ein ziemlich schweres Action-Rollenspiel und wie für ein Roguelike üblich müssen sich die meisten Spielerinnen und Spieler schon auf dem normalen Schwierigkeitsgrad mit dem Tod vertraut machen.

Schaltet man bei einem Durchgang zusätzliche Hitze-Level ein, erwarten euch auch neue Herausforderungen: Die Gegner werden stärker, zahlreicher und schneller, ihr steht unter Zeitdruck und das (Über-)Leben wird euch auf weitere Weisen schwerer gemacht.

9:03 Hiebe in Zeiten von Corona - Hades kam zur perfekten Zeit

Allen Zweifeln zum Trotz

Mit der Speedrunnerin Jade hatte Haelian jedoch nicht gerechnet: Auf ihrem YouTube-Kanal hatte sie schon zuvor beeindruckende Rekorde in Hades aufgestellt, wenige Tage später schaffte sie jedoch ihr größtes Kunststück: Innerhalb einer halben Stunde kämpfte sie sich bis zum Endboss vor und besiegte ihn - auf dem maximalen Schwierigkeitsgrad.

Besonders beeindruckend: Auf dieser Schwierigkeit gilt zusätzlich ein Zeitlimit. Dieses hielt Jade ein, am Ende blieben gerade noch 35 Sekunden auf der Uhr. Ihren spektakulären Run könnt ihr hier angucken:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

YouTuber Haelian und die Hades-Community zeigen sich beeindruckt von der unglaublichen Leistung. So schreibt etwa vetb8:

Für alle, denen das nicht klar ist: Das ist mit Sicherheit das Beeindruckendste, was jemals in diesem Spiel gemacht wurde, und möglicherweise eines der glücklichsten und gekonntesten Dinge, die jemals in einem Spiel erreicht wurden.

Das besondere Glück für Jade wird auch deshalb immer wieder erwähnt, weil dieses auch auf ihrer Seite sein musste, um überhaupt so weit zu kommen. Denn Upgrades, die ihr im Verlauf eines Runs in Hades sammelt, erscheinen zufällig. Bei ihrem Versuch bewies Jade also nicht nur ihr Können, sondern auch eine besondere Glückssträhne.

Was haltet ihr von dem spektakulären Rekord in Hades? Habt ihr das Action-Rollenspiel selbst schon geschafft und könnt euch vorstellen, wie knifflig es auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad wäre? Habt ihr vielleicht sogar schon selbst die ein oder anderen Hitze-Modifikatoren eingeschaltet? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!