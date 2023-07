Welche Marvel-Serie ist die beste? Jetzt in unserer Umfrage abstimmen!

WandaVision ist ein echter Knaller gewesen! Loki hingegen war zwar gut, fühlte sich aber überhastet an und hätte einfach ein paar Folgen mehr vertragen. The Falcon and the Winter Soldier hat zu wenig Falcon und zu wenig Winter Soldier. She-Hulk ist einfach grottig! Moon Knight hingegen? Also bitte, diese Serie gehört ins Museum of Modern Arts!

Ihr schüttelt gerade den Kopf und euer Gesicht ist rot vor Zorn? Dann müsst ihr nicht länger die Faust in Richtung eurer Tapete schütteln. Nehmt lieber an unserer Umfrage teil und schreibt euch im Anschluss euren mit allerlei sachlichen Argumenten unterfütterten Frust von der Seele - wo? In unserem Kommentarbereich natürlich!

Die beste MCU-Serie ist …

Damit ihr Werewolf by Night ins solide Mittelfeld und Hawkeye auf den verdienten dritten Platz voten könnt, folgt nun die versprochene Umfrage. Denkt daran, dass WandaVision auf Platz 1 geh… schon gut, schon gut, wir halten endlich die Klappe!

Wie geht's eigentlich weiter mit dem MCU?

Die kurze Antwort: vorerst gar nicht. Schuld daran ist der historische Streik in ganz Hollywood. Derzeit liegen sämtliche US-amerikanischen Film- und Serienproduktionen auf Eis, ähnlich wie Cap nach seinem Flugzeugabsturz.

Die längere Antwort: Derzeit läuft noch bis zum 26. Juli die Serie Secret Invasion, in der Nick Fury zu alter Form zurückfinden muss, um die Invasion der Erde durch feindlich gesinnte Skrulls zu verhindern.

Im Herbst 2023 folgt dann Echo und das sogar auf einen Schlag, denn hier verzichtet Disney Plus auf einen wöchentlichen Turnus. Ach ja, und Loki Staffel 2 startet auch noch im Oktober, hier aber wieder im klassischen Format von einer Folge pro Woche.

Im kommenden Jahr wäre dann Daredevil: Born Again dran. Eigentlich - denn da wäre die Sache mit dem Streik wieder. Ach, wozu darüber jetzt den Kopf zerbrechen? Legt lieber mal los, in den Kommentaren zu kommentieren. Viel Spaß!

Normalerweise möchten wir euch an dieser Stelle mit viel Wortwitz und Elan dazu animieren, einen Kommentar zu verfassen. Nachdem wir aber schon so eifrig im Artikel gezündelt haben, dürfte das nicht mehr notwendig sein. Denkt daran, was unser lieber Kollege Yves von Moviepilot immer sagt: Wir können alle Freunde sein!