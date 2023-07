»Das verzeihe ich Marvel nie!« - Der neueste Helden-Tod bringt Fans zum Verzweifeln

In Secret Invasion muss ein weiterer Fanliebling sein Leben lassen - und damit haben Marvel-Fans definitiv zu kämpfen. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Hoffentlich habt ihr Folge 4 der Disney Plus-Serie Secret Invasion schon gesehen, denn in diesem Artikel geht es um den neuesten Heldentod, der das Marvel Cinematic Universe plagt. An dieser Stelle gibt es also nochmal eine ausdrückliche Spoiler-Warnung, bevor wir zum Eingemachten kommen.

Die vierte Episode von Secret Invasion geizt nicht gerade mit Plot-Twists: Rhodey (Don Cheadle) hat sich - wie vermutet - tatsächlich als Skrull offenbart, Varra (Charlayne Woodard) arbeitet tatsächlich für Gravik (Kingsley Ben-Adir), verschont aber dann doch Nick Fury (Samuel L. Jackson) und G’iah (Emilia Clarke) ist am Leben und bereits ein Super-Skrull.

Welcher Marvel-Held ist gestorben?

Was aber Fans am meisten schockiert und vielleicht sogar das Herz gebrochen hat, ist jedoch das neueste Opfer, das Secret Invasion fordert: Talos (Ben Mendelsohn). Nach Maria Hill (Cobie Smulders) handelt es sich bei dem Skrull um den zweiten großen Tod in der Marvel-Serie, der gerade den ein oder anderen Zuschauer zum Verzweifeln bringt.

Talos (Ben Mendelsohn) ist noch nicht lange Teil des Marvel Cinematic Universe und trat auch erst in zwei Kinofilmen auf, mauserte sich aber dennoch zu einem Fanliebling. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Was ist passiert? In Secret Invasion versuchen Nick Fury und seine Verbündeten, eine feindliche Übernahme durch die bösartigen Skrulls zu verhindern: Gravik will einen Dritten Weltkrieg provozieren, um so die Kontrolle über die Erde zu erlangen und für sein Volk eine neue Heimat zu etablieren.

In Folge 4 eskaliert das Geschehen: Nachdem sich die Vermutung, dass es sich bei James Rhodes tatsächlich um einen Skrull handelt, bewahrheitet, geht Gravik in die Offensive. Mit seinen Verbündeten attackiert er den amerikanischen Präsidenten, während er dabei den Verdacht auf Russland zu lenken versucht.

Nick Fury kommt gerade noch rechtzeitig, um den US-Präsidenten zu retten, allerdings wird Talos dabei zuerst angeschossen und dann von einem verkleideten Gravik erstochen. Der Schurke tötet damit nach Maria Hill einen weiteren Verbündeten und Vertrauten vor dessen Augen, was unter Marvel-Fans teilweise heftige Reaktionen auslöst.

So reagiert die Community: Ein paar der aussagekräftigsten Beiträge auf Twitter haben wir wie folgt für euch zusammengefasst.

Ist Talos wirklich tot?

Talos trat erstmals mit Captain Marvel im Marvel Cinematic Universe auf und war daraufhin in Spider-Man: Far From Home und Secret Invasion zu sehen. Sein Tod scheint aber nicht zu einem unbedingt passenden Zeitpunkt während der Marvel-Serie zu kommen: Die Geschichte und vor allem Entwicklung Talos ist nur bedingt abgeschlossen und sein Ableben dient wohl primär dem Zweck, Nick Fury im Kampf gegen Gravik zu motivieren.

Das MCU ist natürlich berüchtigt dafür, seine Helden nie wirklich sterben zu lassen. Doch nach dem unmittelbar zuvor stattgefundenen Scheintod und der Wiederauferstehung von G’iah, kann sich Secret Invasion eigentlich nicht erlauben, denselben Stunt bei Talos zu wiederholen.

Letztendlich müssen sich Fans noch auf die letzten beiden Folgen von Secret Invasion gedulden, die in den kommenden Wochen auf Disney Plus starten. Wollt ihr derweil schon weiter in die Zukunft des Marvel Cinematic Universe blicken, findet ihr unter den folgenden Links alle Antworten:

Was haltet ihr von Talos’ Tod in der neuesten Folge Secret Invasion? Wie gut gefällt euch die Marvel-Serie um Samuel L. Jackson als Nick Fury bisher? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die letzten beiden Episoden von Secret Invasion? Auf welchen neuen Marvel-Film oder welche neue Marvel-Serie freut ihr euch am meisten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!