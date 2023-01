Die besten historischen Spiele 2022: Geschichts-YouTuber kürt den König

Seit jeher gehört die Menschheitsgeschichte zu den beliebtesten Szenarien, wenn es um Videospiele geht und auch 2022 sind wieder reihenweise Titel erschienen, die uns entweder in die jüngere Vergangenheit oder ganz weit zurück in die Antike transportiert haben.

Der Streamer und YouTuber Steinwallen widmet sich als Geschichtsexperte das ganze Jahr über dieser Sorte an Spielen und hat höchstwahrscheinlich alles gespielt, was auch nur im Ansatz in die Vergangenheit unserer Erde ragt.

Wer wäre also besser geeignet, um das beste historische Videospiel des Jahres zu küren? Genau das hat Steinwallen nun bereits zum achten Mal gemeinsam mit seiner Community getan.

Das sind die 8 besten historischen Spiele 2022

43 Spiele standen bei dem Voting zur Auswahl und wurden ebenfalls von der Community des YouTubers vorgeschlagen. Dabei setzte Steinwallen folgende Anforderungen an die möglichen Kandidaten:

Es musste ein Spiel mit historischem Hintergrund sein

Fantastische oder ahistorische Elemente sind erlaubt, wenn sie nicht das Spiel prägen

Nur Vollversionen, keine DLCs

Es muss 2022 erschienen sein, kein Early Access oder Open Beta

Nur neue Spiele, keine Remakes oder Remaster

PC-Fokus, keine reinen Konsolenspiele

Insgesamt haben daraufhin 1.236 Zuschauer mit bis zu 4 Stimmen über die besten historischen Spiele des Jahres abgestimmt, aus denen Steinwallen dann eine formschöne Liste anfertigte. Präsentiert wurde die Liste im Jahresrückblick des Streamers, den ihr euch in voller Länger auf YouTube ansehen könnt. Hier wurden außerdem noch viele weitere historische Spiele angesprochen.

Die meisten Stimmen wurden auf achte Spiele verteilt. Welche das sind und wie viele Stimmen sie bekommen haben, seht ihr hier:

Platz 8: Die Gilde 3 (150 Stimmen)

Die Gilde 3 war lange in Entwicklung, das Ergebnis kann sich nun aber durchaus sehen lassen und bietet eine oft unfreiwillig komische Handelssimulation im Mittelalter, die trotz all ihrer Fehler immer zu unterhalten weiß. Auch Steinwallen betont, dass niemand mehr damit gerechnet hätte, dass dieses Spiel überhaupt noch die Kurve kriegt.

In unserem Test gab es für Die Gilde 3 72 Spielspaß-Punkte.

Platz 7: Strategic Command: American Civil War (202 Stimmen)

Auf Platz 7 schafft es ein Geheimtipp. Strategic Command: American Civil War ist ein Strategiespiel, in dem der amerikanische Bürgerkrieg rundenbasiert ausgetragen wird. Für Steinwallen überzeugt die Reihe seit jeher mit strategischer Tiefe und historischem Kontext.

Platz 6: A Plague Tale: Requiem (205 Stimmen)

Schon der Vorgänger zu A Plague Tale: Requiem war ein Überraschungs-Hit und auch der zweite Teil überzeugt mit einer wundervollen Optik und einer emotionalen Geschichte. Steinwallen betont in seinem Tweet ebenfalls, dass der Nachfolger ein wenig mehr von dem bietet, was schon den Vorgänger beliebt gemacht hat.

In unserem Test gab es für das Action-Adventure ganze 86 Punkte.

Platz 5: Expeditions: Rome (238 Stimmen)

Als einziges Spiel in der Antike schafft es das strategische Rollenspiel Expeditions: Rome auf den fünften Platz. Für Steinwallen liegt der Erfolg vor allem an der innovativen Mischung, die bei vielen Spielerinnen und Spielern regen Anklang fand.

Bei uns bekam dieser Mix im Test eine 80 spendiert.

Platz 4: Knights of Honor 2 (322 Stimmen)

Knights of Honor 2 ist die beste Alternative für alle, die schon viel zu lange auf Medieval 3 warten. Das Strategiespiel konnte auf ganzer Linie überzeugen und ist für Steinwallen eine überraschend gute Mischung aus Total War und Crusader Kings.

In unserem Test gab es 78 Punkte.

Platz 3: Mount & Blade 2 (445 Stimmen)

Lange war Mount & Blade 2 in Entwicklung, wurde 2022 aber endlich veröffentlicht. Die Mischung aus Rollen- und Strategiespiel lässt euch in einer mittelalterlichen Welt unheimlich viele Freiheiten und gerade deshalb sei es laut Steinwallen auch konkurrenzlos.

Die finale Version von Mount & Blade 2 bekam im GameStar-Test 80 Punkte.

Platz 2: Pentiment (471 Stimmen)

Auf Platz 2 wurde das Herzensprojekt Pentiment gewählt, das von echten Geschichts-Nerds entwickelt wurde und eine spannende Kriminalgeschichte im frühneuzeitlichen Oberbayern erzählt. Steinwallen schwärmt ebenfalls von dem tollen Storytelling und dem mutigen Setting.

Bei uns gab es im Test stolze 86 Punkte.

Platz 1: Victoria 3 (842 Stimmen)

Auf den ersten Platz hat es mit Victoria 3 die Politiksimulation von Paradox geschafft, in der wir vom 19. bis ins 20. Jahrhundert die Geschicke einer Nation lenken. In seinem Tweet zum Gewinner schreibt Steinwallen, dass er selten mit einem so unperfekten Spiel so viel Spaß gehabt hätte.

In unserem Test wurde Victoria 3 mit 82 Punkten belohnt.

Was haltet ihr von Steinwallens Liste? Stimmt ihr den Platzierungen zu oder wurde ein historisches Spiel übersehen, dass ihr viel weiter oben gesehen hättet? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!