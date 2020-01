Das Beste von GameStar Plus im Januar 2020

Bei GameStar Plus erscheinen täglich exklusive Artikel, Videos und Podcast-Folgen. Da kann man auch mal schnell den Überblick verlieren. Damit das nicht passiert, stellen wir euch hier die sieben beliebtesten Artikel und Videos der letzten 30 Tage vor.

1. Unsere Sorgenkinder 2020

Traditionsgemäß legen Micha und Fritz zum Jahreswechsel die Stirnen in schwere Falten und schauen voraus auf ihre Spiele-Sorgenkinder des Jahres 2020: Welche Spiele könnte im kommenden Halbjahr (bis Sommer 2020) einen schweren Stand haben?

2. Gaming-Virgin: Diablo zum ersten Mal gespielt

Seit 30 Jahren spielt Henner Thomsen Computerspiele - doch ein Diablo hat er nie angerührt. Nun wagt er sich für GameStar Plus in die Dungeons des Blizzard-Meilensteins von 1996. Und hat keine Ahnung, was ihn erwartet: viele Tode - und noch mehr Mausklicks.



Artikel lesen: Wie ist es, Diablo 1 heute zum ersten Mal zu spielen?

3. GameStar (Plus) in Zahlen: Tops, Flops & Gothic

Welche Artikel und Videos haben unsere Plus-Mitglieder im Jahr 2019 am meisten interessiert? Das zeigt Michael Graf in dieser Folge von GameStar TV und wagt auch den Vergleich mit "normalen" GameStar-Besuchern sowie unserem YouTube-Channel. Denn die Topthemen können sich je nach Plattform deutlich unterscheiden.

4. »Cyberpunk 2077 muss verschoben werden«

Cyberpunk 2077 wurde von April auf September 2020 verschoben. Michael Graf erklärt, warum das Spiel für CD Projekt eigentlich zu wichtig ist, um es zu verschieben. Und gleichzeitig zu wichtig, um es nicht zu verschieben.



Kolumne lesen: Warum Cyberpunk 2077 nicht verschoben werden darf, aber verschoben werden muss

5. Gaming Virgin: Gothic 2 zum ersten Mal gespielt

Gothic 2 ist mittlerweile alt genug, um legal zu heiraten. Doch wie erlebt man den Klassiker aus dem Jahr 2002 eigentlich aus heutiger Sicht, wenn man ihn zum ersten Mal spielt? Ein Penzhorn-Bericht.



Artikel lesen: Wie ist es, Gothic 2 heute zum ersten Mal zu spielen?

6. Ein Jahr Epic Games Store: War es nun so schlimm?

Mehr als zwölf Monate sind seit dem Launch des Epic Games Store vergangen - und der Steam-Konkurrent hat die PC-Branche kräftig durcheinandergewirbelt, 680 Millionen Dollar Umsatz generiert und 108 Millionen registrierte User angelockt. Doch wie erfolgreich waren Exklusivspiele wie Metro: Exodus und Borderlands 2 wirklich? Woher kommt der Hass auf den Store? Und was hat sich seit dem Start in Sachen Features alles verändert?

7. »2019 hätte ich das Spielen fast aufgegeben«

Kein Cyberpunk, keine neuen Konsolen, kein gutes Jahr? Für Peter reichen die Probleme 2019 tiefer - beinahe wäre ihm deswegen die Lust am Gaming vergangen. Außerdem zieht er ein Fazit zu den besten Spielen sowie den schlimmsten Flops und erinnert an die größten Aufreger.



Kolumne lesen: 2019 war das Jahr, in dem ich das Spielen fast aufgegeben hätte

