Die Siedler: Was erhofft ihr euch vom großen Comeback?

Allzu weit dürfte das neue Siedler nicht mehr entfernt sein. Immerhin gab es nach etwa zwei Jahren Funkstille im Dezember 2021 ein neues Lebenszeichen von Ubisoft zu unseren wuseligen Lieblings-Siedlern. Noch im Januar 2022 soll es neue Infos geben. Außerdem könnt ihr euch bereits für eine Beta-Phase anmelden. Was wir bisher zur Beta wissen und was uns das Lebenszeichen verraten hat, lest ihr im eigenständigen Artikel:

Die Siedler Nach fast zwei Jahren Funkstille jetzt endlich ein neues Lebenszeichen

Bisher wissen wir noch nicht wirklich viel darüber, was uns im heiß ersehnten neuen Siedler-Teil erwartet, weswegen jetzt wohl der beste Zeitpunkt ist, um nochmal über unsere Wünsche nachzudenken. Was wünscht ihr euch vom Siedler-Comeback?

Genau zu dieser Frage haben wir euch zwei Umfragen aufgesetzt. Die erste dreht sich um die grundlegende Nähe zu seinen Siedler-Vorgängern, bei der zweiten wollen wir dann von euch wissen, was ihr euch konkret an Neuerungen wünscht. Aber der Reihe nach.

Wie nah soll Siedler 2022 an seinen Vorgängern liegen? Wie viel Freiheiten darf es sich eurer Meinung nach nehmen? Genau darüber könnt ihr in Umfrage Nummer eins abstimmen:

Je nachdem, für was ihr euch entschieden habt, wird die zweite Umfrage etwas kniffliger. Jetzt wollen wir von euch nämlich wissen, was genau ihr euch an Neuerungen wünscht. Damit das Ganze aber nicht allzu unübersichtlich wird, haben wir (gemein wie wir sind) eure Auswahl auf drei Stimmen beschränkt:

Niemand hält euch natürlich davon ab, mehr als drei Wünsche in den Kommentaren zu hinterlassen oder eure Idealvorstellung des neuen Siedlers auszuformulieren. Vor allem, wenn ihr die Antwortmöglichkeit etwas anderes angekreuzt habt, interessiert uns natürlich brennend, was das ist.

Was wir bisher über Die Siedler wissen

Leider wissen wir noch nicht allzu viel über die neue Siedler-Hoffnung. Unsere letzte Preview stammt aus dem Jahr 2019, als Maurice mit den Entwicklern auf der gamescome etwas plauderte:

Was euch vielleicht direkt auffällt: Die Siedler sahen schon damals recht hübsch aus! Tatsächlich setzt der neue Teil auf die Snowdrop-Engine, die auch schon bei Spielen wie The Division zum Einsatz kam. So wird 2022 vielleicht aus dem charakteristischen Wuselhaufen ein spannendes Wimmelbildspiel, anstatt früherem Pixelmatsch.

Für alle Videofaulen gibt es zu Maurice Siedler-Eindrücken von 2019 natürlich auch noch eine ausführliche Preview, in der ihr neben neuen Infos natürlich auch die Gedanken von Vergangenheits-Maurice kredenzt bekommt:

Die Siedler Preview von 2019