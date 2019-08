Die gamescom ist in vollem Gang und auch unser Livestream läuft so langsam richtig heiß. Dort präsentieren wir euch jeden Tag aktuelle Meldungen von der größten Spielemesse der Welt. Am Donnerstag, den 22. August haben wir aber nicht nur ein absolutes Top-Thema für Strategie- & Aufbaufans, sondern auch einen interessanten Gast für euch am Start!

Unser Stream am Donnerstag:

Was? Gameplay-Präsentation von Die Siedler und Death Stranding.

Wann? Am Donnerstag, den 22. August um 13:30 Uhr.

Wo? In unserem Livestream auf Youtube, Twitch & unserer gamescom-Themenseite.

Serien-Erfinder spricht über Die Siedler

Schon um 13:30 heißen wir live bei uns Volker Wertich willkommen, den Erfinder von Die Siedler. Dieser kehrt nach langer Abwesenheit zu der Serie zurück und präsentiert vor Ort brandneue Spielszenen aus dem nächsten Ableger, der noch Ende 2019 erscheinen soll.

Schon letztes Jahr auf der gamescom wurde das Soft-Reboot aus dem Hause Bluebyte angekündigt und scheint die Reihe nach der Einstellung von Die Siedler 8 (das letztlich zu Champions of Anteria wurde) wieder zurück zu alter Stärke zu führen.

Wer also wissen will, wie es mit der traditionsreichen Marke weitergeht, sollte hier auf jeden Fall einschalten. Denn während wir das neue Gameplay betrachten, werden wir Wertich natürlich auch mit allerlei Fragen zum Gameplay, den Neuerungen, der Solo-Kampagne und natürlich dem Release-Termin löchern.

Volles Programm mit Death Stranding, Ancestors & Age of Empires 2

Ein weiterer Top-Titel am Donnerstag ist zweifelsohne das sehr sonderbare Action-Adventure Death Stranding vom Kult-Entwickler Hideo Kojima. Um 14:30 werden wir uns mit GamePro-Redakteurin Ann-Kathrin Kuhls die neusten Gameplay-Szenen ganz genau anschauen und ihr dürft uns gerne beim Rätseln unterstützen.

Noch mehr neues Gameplay gibt es bei uns außerdem schon um 12:30 zu sehen. Dann zu Ancestors: The Humankind Odyssey, dem neuen Spiel von Patrice Désilets. Der Assassin's-Creed-Erfinder wird auch live bei uns auftreten und einige unserer Fragen zu dem ungewöhnlichen Action-Adventure mit den Menschenaffen beantworten.

Weitere Highlights sind am Donnerstag eine Gameplay-Präsentation zur Age of Empires 2: Definitive Edition mit unserem Redakteur Maurice als Gast, sowie eine hitzige Talkrunde, in der Michael Graf, Michi Obermeier und Leya Jankowski von MeinMMO ihre Visionen für ein neues Diablo diskutieren.

Noch mehr tägliche News und brandaktuelle Neuankündigungen findet ihr die ganze Woche lang auf unserer gamescom-Themenseite!