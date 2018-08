Die Siedler - Wird »Single- und Multiplayer-Kampagnen« bieten

Bislang ist nicht viel über die Spielmodi des neuen Siedler bekannt - aber in einem Video mit Erfinder Volker Wertich ließ Ubisoft einen überraschenden ersten Hinweis fallen: Dort ist die Rede von »Single- und Multiplayerkampagnen«! Was das genau heißt, wird nicht verraten. Möglicherweise lässt sich die Kampagne auch im Koop spielen? Oder gibt es gar einen völlig eigenen Mehrspieler-Feldzug?

Dass es sowohl eine Kampagne als auch einen Multiplayer in irgendeiner Form geben wird, war bereits bestätigt, aber nicht, dass beides miteinander verknüpft sein könnte. Erste Details zur Story verriet das Video ebenfalls. Die Siedler mussten wohl nach einer Katastrophe aus ihrer Heimat fliehen. Ziel wird sein, neue Ländereien für sie zu erschließen.

Wie sich das dann spielt, darüber wissen wir schon um einiges mehr! Denn wir haben das Siedler-Reboot als weltweit erste Seite gesehen. Was wir dabei in Erfahrung gebracht haben, lest ihr in unserer großen Plus-Titelstory zu Die Siedler und in unserem Artikel über die besten Ideen des Spiels.

Als Release-Zeitraum für das neue Siedler ist derzeit Herbst 2019 angepeilt.