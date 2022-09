Die Sims 4 wird Free2Play: Ab Oktober kostenlos

Die Sims 4 wird zu einem Gratisspiel – das haben EA und Entwickler Maxis in einem offiziellen Blogpost angekündigt. Demnach wird das Basisspiel von Die Sims 4 ab dem 18. Oktober 2022 für PC via Steam und die EA-App (Origin) sowie auf PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One dauerhaft zum Gratis-Download zur Verfügung stehen.

Die Sims 4 als Gratisspiel und weitere Geschenke

Neben der Free2Play-Umstellung kündigt das Team zudem direkt an, dass es auch künftig weitere neue Packs, Sets und DLCs zum Download geben wird. Käufer, die sich vor dem 17. Oktober 2022 Die Sims 4 zugelegt haben (zum aktuellen Preis von 20 Euro für die Standard-Fassung), erhalten einen kleinen Bonus als Entschädigung: das Wüstenoase-Set mit neuen Ingame-Möbelstücken mit Wüsten-Thema.

Für Abonnenten von EA Play gilt ab dem 18. Oktober übrigens Folgendes:

Die Spielerfahrung von EA Play- und EA Play Pro-Mitgliedern wird am 18. Oktober durch nur für Mitglieder verfügbare Die Sims 4-Bundles in The Play List bereichert. Die Die Sims 4 EA Play Edition beinhaltet das Die Sims 4 An die Arbeit!-Erweiterungspack, während die EA Play Pro Edition sowohl das Die Sims 4 An die Arbeit!-Erweiterungspack als auch das Die Sims 4 Kleinkind-Accessoires-Pack umfasst.

Mehr über die Zukunft von Die Sims will der Hersteller beim großen Behind the Sims Summit verraten, der ab dem 18. Oktober passend zur Free2Play-Umstellung ab 19 Uhr deutscher Zeit auf Youtube und Twitch zu sehen ist.

Über die Zukunft der Reihe, mögliche neue Addon-Modelle und natürlich Die Sims 5 reden unsere Sims-Experten Micha, Géraldine und Natalie auch in unserem Podcast:

Link zum Podcast-Inhalt

Mit diesem entscheidenden Schritt werden wahrscheinlich die Addons und DLC-Pakete noch weiter in den Vordergrund des Sims-Kosmos rücken. Wir haben jüngst in einer Umfrage herausgefunden, welche Sims-4-Erweiterungen die GameStar-Community am besten findet:

0 1 Die Sims 4 Das sind für euch die besten und schlechtesten Addons

Knapp acht Jahre nach der Veröffentlichung von Die Sims 4 werfen wir für euch übrigens auch im Nachtest einen ausführlichen Blick auf das Grundspiel: Was hat sich seit 2014 getan und war das genug, um ein einzigartiges Spielerlebnis zu bieten? Unser Fazit und die neue Wertung zu Sims 4 findet ihr in unserem Plus-Artikel.