Hinter dem Top-Seller der aktuellen Steam-Verkaufscharts steckt eine komplizierte, aber recht skurrile Geschichte. Zwischen 24. und 30. Juni hat sich nämlich nichts bei Steam so gut verkauft wie das »The International 2019 Battle Level Bundle«. Wem das nichts sagt: Dahinter verbirgt sich ein Booster für den Battle Pass von Dota 2, mit dem man sich zusätzliche Battle Level und Truhen in seinem Battle Pass kaufen kann.

Das Bundle gab es zeitlich befristet zu kaufen, der Deal dahinter ist wohl ziemlich gut - was auch an einem Bug lag. Ein Steam-Fehler ermöglichte den Leuten nämlich, das lukrative Paket doppelt zu erwerben.

So schossen die Verkaufszahlen natürlich in die Höhe, denn Dota-Fans wollten sich die günstigen Freischaltungen in doppelter Ausführung nicht entgehen lassen. Kurz danach entfernte Valve den Bug und gewährte allen »ehrlichen« Spielern als Kompensation ebenfalls die Möglichkeit, das Bundle zweimal zu kaufen. Für 24 Stunden.

Das Ende vom Lied: Valve freut sich über Unmengen verkaufter Level-Pakete, die Dota-Fans freuen sich über Unmengen von Level-Ups - und die Steam-Verkaufscharts werden (trotz Summer Sale) von keinem Spiel, sondern von einem Upgrade angeführt. Abseits davon finden sich wenige echte Überraschungen in den Platzierungen.

Die Steam-Verkaufscharts (24. bis 30. Juni 2019)

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche, sortiert nach generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und via XML-Feed ausgegeben.