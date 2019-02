Gog gegen alle anderen, GameStar Plus auf der Dreamhack, Entwickler über USK und mehr - die Woche bei Plus

Diese Woche ist der dritte Teil unserer beliebten Gog.com-Doku online gegangen und Heiko erklärt, warum sich Kickstarter nicht mehr für Videospiele lohnt. Außerdem: 10-Jahres-Rückblick auf das GameStar-Heft 03/2009 und natürlich viele weitere spannende Themen.

Wie GOG gegen Steam, Epic Store & Co. bestehen will - Teil 3

Dank eurer Unterstützung können wir solch epischen Projekte stemmen: Hinter den Kulissen von Gog.com, Teil 3 - Wie sich Gog.com gegen Steam, Epic Store, Publisher-eigenen Stores wie Origin, Battlenet und Bethesda.net und Co. behaupten will. Wir zeigen, wie der Entscheidungsprozess abläuft, neue Spiele in Gog.com aufzunehmen und was Mitarbeiter zu hören bekommen, wenn sie Spiele ablehnen.

Auf der Dreamhack gegen unser Team

Wer Micha und Holger beim Multiplayer-Match gegen unsere Plus-Gewinner psino und schwabo zuschauen will, kann am Samstag, dem 16.02. von 12 bis 14 Uhr live über unseren Twitch-Channel MAX dabei sein. Oder natürlich auch vor Ort am Stand. Danke an alle, die sich um die Teilnahme beworben haben.

»Kickstarter für Videospiele lohnt sich nicht mehr«

Heiko erklärt in dieser Folge von GameStar TV, warum Brettspiele Kickstarter dominieren und Videospiele immer schlechter abschneiden. Obwohl einst Kickstarter als große Hoffnung für die Finanzierung von Spielen galt und Leute damals aussichtsreiche Projekte mit großer Begeisterung unterstützten weht mittlerweile ein anderer Wind auf Kickstarter.

»Es ist blutig, aber nicht grausam«

Bei Games stellt sich immer die Frage, was darf noch gezeigt werden und was nicht? Und welches PEGI beziehungsweise USK Rating gibt es dann dafür? Fragen, mit denen sich Entwickler tagtäglich auseinandersetzen müssen. Mit Björn Pankratz von Piranha Bytes, sowie Jan Klose und Tim Schwank von Deck 13 interactive sprechen wir darüber.

Wo die Lootboxen herkommen und warum sie einfach nicht weggehen

In immer mehr Spielen tauchen Lootboxen auf: Kisten mit zufälligen Goodies gegen echtes Geld. Kritiker der Glückskisten ärgen sich über teils verschwindend geringe Chancen auf die besten Belohnungen und Pay2Win-Mechaniken in Spielen. Wieso gibt es Lootboxen eigentlich? Wo kommen sie her und warum gehen sie nicht wieder weg? Wir blicken auf die Geschichte der Lootboxen.

GameStar-Heft 03/2009 im Rückblick

Jeden Monat blicken die Redakteure der GameStar in dieser Videoreihe zurück auf Spiele, die das Team vor 10 Jahren getestet hat. Dieses mal mit Markus Schwerdtel, Christian Fritz Schneider, Sandro Odak und Heiko Klinge. Wir nehmen euch mit auf eine aufregende Zeitreise zu F.E.A.R. 2, Burnout Paradise, Dawn of War 2 und Mirror's Edge.

