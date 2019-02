Deutschlands größte LAN-Party startet in Kürze in Leipzig - und bei GameStar Plus könnt ihr für die DreamHack Tickets gewinnen und einen Tag lang gegen unsere Redakteure im Multiplayer-Modus antreten. Wir veranstalten nämlich unsere eigene LAN-Party vor Ort - am 16. Februar 2019 sind Michael Graf und Holger Harth aus der Plus-Redaktion vor Ort und duellieren sich mit euch in verschiedenen Spielen wie Age of Empires 2 oder Counter-Strike (genaue Auswahl folgt).



Alle Abonnenten von GameStar Plus haben die Chance, bei diesem exklusiven Gewinnspiel mitzumachen, die Redakteure zu treffen, Fragen zu stellen - und sie natürlich im Mehrspielermodus zu demütigen. Wir bestimmen aus allen Teilnehmern zwei glückliche Gewinner per Los.

Was: Ihr spielt im LAN-Modus in verschiedenen Spielen gegen Michael Graf und Holger Harth aus der Plus-Redaktion, auch im 2v2.

Ihr spielt im LAN-Modus in verschiedenen Spielen aus der Plus-Redaktion, auch im 2v2. Wer: Zwei GameStar-Plus-Leser. Bewerber müssen volljährig sein.

Zwei GameStar-Plus-Leser. Bewerber müssen sein. Wann: Am Samstag, dem 16. Februar 2019 . Eingeplant sind mindestens zwei Stunden.

Am Samstag, dem . Eingeplant sind mindestens zwei Stunden. Wo: Auf der DreamHack in Leipzig. Der Eintritt ist für euch gratis, die Kosten für An- und Abreise werden nicht erstattet.

Anmerkung: Die zwei glücklichen Gewinner können mit ihren vorab erhaltenen Tickets während der gesamten Dreamhack-Dauer (15. bis 17. Februar) das komplette Messegelände erkunden. Und wer leer ausgeht, verfolgt die DreamHack einfach auf unserem Streaming-Kanal MAX, denn wir berichten live von der großen LAN-Party.



Alle Infos zur Dreamhack: Tickets, Preisgelder, Turniere

Weil wir die Aufnahmen mit der Kamera begleiten wollen, müsst ihr bitte damit einverstanden sein, dass ihr im Video zu sehen seid. Um an der Aktion teilzunehmen, schickt uns einfach eine E-Mail mit Name, Adresse, eurem Plus-Usernamen sowie die Mailadresse, auf die euer Plus-Account registriert ist, an info@gamestar.de, Stichwort »DreamHack«.