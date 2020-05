Dirt 5 angekündigt - Das Rallye-Spiel wird überraschend... bunt!

Codemasters nutzte das Live-Event Xbox 20/20, um den Nachfolger zur beliebten Rallye-Serie Dirt anzukündigen. Dirt 5 fällt dabei in seinem ersten Trailer vor allem wegen der bunten Farbgebung auf. Während die Vorgänger eher zurückhaltender koloriert waren, greift Dirt 5 großzügiger ins Tintenfass und präsentiert sich zudem mit einem fröhlichen Soundtrack.

Dirt 5 erscheint im Oktober 2020. Was das neue Rennspiel anders machen will als seine Vorgänger, fasst die offizielle Beschreibung zusammen:

"DiRT 5 schreibt ein neues Kapitel im Vermächtnis von DiRT - kühner und mutiger als je zuvor - und läutet die nächste Generation des Rennsports ein. Neue Funktionen, neue Innovationen und ein frischer Ansatz machen DiRT 5 zu einer Drehscheibe des verstärkten Offroad-Rennsports, seines Stils und seiner Kultur, in der keine zwei Rennen jemals gleich sind."

Die Roadmap von Dirt Rally 2.0 endet

Zuletzt bekam der auf Realismus getrimmte Ableger 2019 mit Dirt Rally 2.0 einen Nachfolger spendiert, der uns im Test mit sinnvollen Verbesserungen und hohem Rallye-Anspruch überzeugen konnte. Mit zahlreichen Updates im Rahmen von vier Seasons entwickelte sich daraus eine umfassende Rennerfahrung.

Wie Codemasters im Blogpost bekannt gab, werden keine großen Updates für Dirt Rally 2.0 mehr erscheinen. Regelmäßig wechselnde Herausforderungen und Club-Gameplay sollen aber wie gewohnt weiterlaufen.

Nun ist also der Arcade-Racer Dirt wieder an der Reihe, der zuletzt 2017 mit Dirt 4 einen Eintrag erhielt. Auch hier waren wir im Test fast durchweg begeistert. Ob der Nachfolger hier anschließen kann, erfahrt ihr in unserem zukünftigen Test.