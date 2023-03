Disco Elysium: Rollenspiel-Meisterwerk bekommt überraschend kostenlosen neuen Modus

In Disco Elysium geht es bald an die Universität! Ach, nein, Moment, hier steht gar nicht College - Sekunde ... Okay, noch mal: Disco Elysium bekommt einen neuen Modus namens Collage! Und freut euch nicht zu früh: Dabei handelt es sich um keine spielbare DLC-Erweiterung mit neuem Gameplay, neuer Story und so weiter, sondern in erster Linie um ein Tool für euch.

Mit dem Collage Mode könnt ihr auf sämtliche Assets des Spiels zugreifen, also Schauplätze, Charaktere, Effekte, Grafiken, um euch damit eure perfekte Szene zu bauen - und die zu knipsen. Chris Priestman, Chef-Entwickler des neuen Modus' rahmt es wie folgt:

Das neueste Update bietet eine komplett neue Art, die Welt von Disco Elysium zu erkunden, denn es bietet euch gleichzeitig Puppenhaus, eine weiße Leinwand und eine Storytelling-Maschine. Wir haben Collage explizit für unsere talentiertesten Fans entwickelt, nachdem ihr uns jahrelang mit euren Kreationen, mit euren Bildern, Kurzgeschichten und Cosplays begeistert habt. Jetzt geben wir euch noch viel mehr Möglichkeiten an die Hand - aber bitte nehmt Kim Kitsuragi nicht zu hart ran, er verträgt nur ein begrenztes Maß an Liebe. Chris Priestman, Lead Dev bei ZA/UM Studio

Hier könnt ihr das Ganze mal in Bewegung sehen:

0:45 Disco Elysium: Das gefeierte Rollenspiel zeigt seinen neuen Kreativmodus im Trailer

Mit dem neuen Kreativmodus könnt ihr:

Eigene Dialoge schreiben.

Figuren frei auswählen, platzieren und Gliedmaßen bewegen.

Haufenweise Filter, Wettereffekte und Sticker platzieren.

Sämtliche Assets des Spiels als Hintergründe verwenden.

Einen versteckten Voiceover-Kommentar des Erzählers finden.

Das Tool dürfte also vor allem kreative Fans interessieren, die sich an Online-Diskussionen beteiligen oder gerne mal in den Dateien des Spiels wühlen. Und das dürften einige sein, schließlich gilt Disco Elysium als eines der besten Rollenspiele aller Zeiten und staubte bei uns sogar die Top-Platzierung bei den besten Storyspielen ab.

Das Update wird in den kommenden Tagen für PC, PS5, PS4, Xbox und Nintendo Switch erscheinen, ein exaktes Datum gibt's noch nicht. Logischerweise müsst ihr dafür kein Geld zahlen, der Modus bleibt kostenlos für alle Besitzerinnen und Besitzer des Hauptspiels.

Und jetzt ihr: Interessiert euch so ein Modus? Spielt ihr gerne mit solchen Toolboxen rum?