Disco Elysium überraschte letztes Jahr vor allem mit seiner grandiosen Story und der komplexen Welt voller abgedrehter Charaktere. Jetzt gibt es das Spiel erstmals auch auf Konsole - zumindest mehr oder weniger: Der Grafik-Designer Crawlin' Colin hat den ersten Teil des Rollenspiels für den Game Boy portiert - also für den steinalten Urahnen der Switch aus den sagenumwobenen 90ern.

Das steckt im inoffiziellen Port

Ihr könnt den ersten Teil von Disco Elysium im Retro-Pixellook spielen, natürlich auch mit vereinfachter Steuerung. Immerhin hatte der Game Boy damals gerade mal vier Tasten und ein Steuerkreuz.

Am Anfang wählt ihr eure Klasse aus, dann startet das Intro in Form von Textboxen. Nach dem ersten Gespräch wacht ihr in der Rolle eines versoffenen Cops auf und quält euch erstmal durch den Morgen. Genau wie im Original, nur mit deutlich weniger Pixeln. IGN zeigt die erste Viertelstunde aus der Fan-Portierung hier auf YouTube:

Ihr habt keinen Game Boy? Kein Problem, ihr könnt das Ganze auch im Browser spielen. Hier geht's zur offiziellen Webseite und dem Download.

Was fehlt? Wie bereits erwähnt, steckt nicht das komplette Rollenspiel in dem Port. Außerdem gibt es keine Vertonung - schade, denn der Soundtrack trägt viel zur dreckig-melancholischen Stimmung von Disco Elysium bei. Der Schöpfer der Game-Boy-Version gibt allerdings an, dass er gerne noch Musik einbauen würde.

Disco Elysium kassierte Traumwertungen

Falls ihr das Rollenspiel-Meisterwerk bisher verpasst habt, lest ihr hier in unserem Test, warum ihr diese Lücke am besten ganz schnell schließt:

Eigentlich soll Disco Elysium noch 2020 für Current-Gen-Konsolen erscheinen, doch ein konkretes Release-Datum gibt es immer noch nicht. Dafür bekam die PC-Version nach dem Launch einiges an Content spendiert, zum Beispiel einen knackigen Hardcore-Modus und eine deutsche Übersetzung.

Gerade im Sale: Übrigens ist Disco Elysium gerade bei Steam im Angebot und kostet statt 40 Euro nur 28 Euro. Das Angebot gilt noch bis zum 26. Oktober 2020.