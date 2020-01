Disintegration: Neuer Shooter des Halo-Erfinders startet in die Beta

Der offizielle Twitter-Account von Disintegration hat eine offene Multiplayer-Beta angekündigt. Der Startschuss fällt am 31. Januar. Die Open Beta läuft dann bis zum 1. Februar 2020 auf PC, PS4 und Xbox One. Die genauen Uhrzeiten sind noch nicht bekannt.

We have exciting news to share with you all! ??



Sign ups for our Disintegration Multiplayer Beta are now open! ?



If you would like to test out a Gravcycle and go head to head with other Pilots online click the link below! ?https://t.co/0TfkujwpBV#RebootHumanity pic.twitter.com/OjLVz4zYsS