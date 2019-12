Kevin allein zu Haus wird für Disney+ ge-rebooted

Die Familienkomödie Kevin allein zu Haus (Home Alone) ist für viele aus der Weihnachtszeit nicht wegzudenken und gehört seit Jahren zu den Film-Klassikern schlechthin. Nun plant Disney fast 30 Jahre später eine Neuauflage für den Streaming-Dienst Disney+.

Der damalige Kinderstar Macaulay Culkin wird nicht mitspielen, dafür plant das Studio mit neuen Charakteren und einer ähnlichen Geschichte. Ein Ersatz für »Kevin« ist auch schon gefunden: Der britische Newcomer Archie Yates aus Taika Waititis Jojo Rabbit.

In weiteren Hauptrollen spielen Ellie Kemper (Unbreakable Kimmy Schmidt) und Rob Delaney (Deadpool 2, Hobbs & Shaw) mit. Zwar werden nähere Details zu ihren Charakteren noch nicht verraten, jedoch könnten sie durchaus Yates Film-Eltern werden.

Für die Regie ist Dan Mazer verantwortlich, bekannt für Kinokomödien wie Dirty Grandpa und Das hält kein Jahr…! Wer sonst noch alles zur Besetzung des Reboots Home Alone gehört, dürfte sich in Kürze entscheiden. Ein Release-Termin steht noch aus.

Im Originalfilm wird der achtjährige Kevin von seiner Familie zu Hause vergessen. Während der Rest der Familie in den Weihnachtsurlaub fliegen, bleibt der Junge versehentlich allein zurück und genießt zunächst die sturmfreie Bude. Doch dann tauchen zwei Gangster auf, die in das scheinbar leerstehende Haus einbrechen möchten. Kevin stellt sich den beiden mit jede Menge Tricks und Fallen tapfer entgegen, während seine Eltern auf dem schnellsten Weg versuchen zurückzukehren.

Der damalige Kevin-Darsteller Macaulay Culkin hat auf die erste Ankündigung des Film-Reboots via Twitter reagiert. Ende letzten Jahres schlüpfte er für einen Werbespot noch einmal in seine bekannte Rolle.

