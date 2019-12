Lucasfilm kündigt für Disney+ eine neue Produktion aus dem Star-Wars-Universum an, die sich vor allem an jüngere Zuschauer richtet. Statt einer weiteren TV-Serie, neben The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi oder Cassian-Andor, ist eine erste Game-Show in Arbeit. Der Moderator steht auch schon fest: Jar Jar Binks-Darsteller Ahmed Best.

Der freut sich (via Twitter) bereits über seine Rückkehr und die neue Herausforderung der sogenannten »Star Wars: Jedi Temple Challenge«.

In my most challenging times, it was always the smiles and energy of kids that loved #jarjarbjnks who lifted me up. Thank you for this opportunity to give back to them. #starwars #jeditemplechallenge #StarWarsTheRiseOfSkywalker https://t.co/r7076cuAKV — Ahmed BEst (@ahmedbest) December 3, 2019

Prüfe Deine Jedi-Fähigkeiten im Wettstreit

Wie der Titel der Game Show vielleicht schon vermuten lässt, müssen sich laut der offiziellen Ankündigung die jungen Kandidaten »ihr Potential als Jedi« in diversen Wettkämpfen unter Beweis stellen. Mut, Stärke und (Jedi-)Wissen sind gefragt, wenn sie gegeneinander antreten: Vom Lichtschwert-Kampf zum Hyperraum bis hin zur dunklen Seite der Macht.

Mickey Capoferri, Programm-Chef von Lucasfilm für Disney+ stellt die neue Star Wars-Spielshow wie folgt vor:

"Die verschiedenen Herausforderungen werden die Verbindung des Padawan zu der Macht an drei verschiedenen Orten testen: einer Waldpflanze, an Bord eines Jedi-Kreuzers und in einem Jedi-Tempel. Das lässt sie und das Publikum in einen spaßigen, humorvollen und aufregenden Wettkampf eintauchen."

Star Wars: Jedi Temple Challenge befindet sich noch in der Produktion und wird voraussichtlich im Herbst 2020 auf Disney+ auf Sendung gehen. Der neue Streaming-Dienst steht bereits in den USA zu Verfügung, in Deutschland geht Disney+ erst Ende März 2020 an den Start.

