Disney Plus im Oktober 2023: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Im Oktober werdet ihr es auf Disney Plus mit allerlei Übernatürlichem zu tun bekommen. Bildquelle: Walt Disney Company.

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Disney Plus. Im Oktober 2023 könnt ihr euch auf einige Stunden voller Gänsehaut freuen. Welche neuen Filme und Serien bei dem Streamingdienst in den kommenden Tagen und Wochen noch auf euch warten, das erfahrt ihr in diesem Artikel. Welche Inhalte im September hinzugefügt wurden und noch werden, erfahrt ihr in unserer Übersicht von letztem Monat.

Serien-Highlight im Oktober 2023: Loki - Staffel 2

Nach fast zwei Jahren geht die Erfolgsserie über Thors verschlagenen Bruder in die zweite Runde. Zusammen mit Mobius (Owen Wilson), Hunter B-15 (Wunmi Mosaku) und Weiteren findet sich Loki (Tom Hiddleston), der nordische Gott der Täuschung, im Kampf um das Fortbestehen der Time Variance Authority wieder.

Auf der Suche nach Sylvie (Sophia Di Martino), Richterin Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha Raw), Miss Minutes (Tara Strong) und der Wahrheit reisen sie durch ein immer größer und gefährlicher werdendes Multiversum, um ihre Herkunftswelt zu retten. Dabei geht es wie gewohnt actionreich und humorvoll zu Sache.

Loki - Staffel 2 erscheint am 6. Oktober 2023 auf Disney Plus.

2:25 Loki: Den ersten Trailer zu Staffel 2 der Marvel-Serie gibt's auch auf deutsch

Film-Highlight im Oktober 2023: Geistervilla

Im Oktober werdet ihr es auf Disney Plus mit einigen gespenstischen Inhalten zu tun bekommen. Das Highlight von ihnen ist wohl die Grusel-Komödie Geistervilla, die mit einigen hochkarätigen Schauspielerinnen und Schauspielern aufwarten kann. Vermutlich, weil der Film gnadenlos an den Kinokassen gefloppt ist, wird er rechtzeitig zur Halloween-Zeit auf dem Streaming-Dienst zur Verfügung gestellt. Und das, obwohl er sogar noch in einigen Kinos läuft.

Darum geht’s: Eine alleinerziehende Mutter (Rosario Dawson) zieht mit ihrer Familie in ein prachtvolles Anwesen, das sich als ein Spukhaus entlarvt. Um diesem Treiben ein Ende zu setzen, heuert sie einen Tour-Guide (Lakeith Stanfield), ein Medium (Tiffany Haddish), einen Priester (Owen Wilson) und einen Historiker (Danny DeVito) an, die sich darum kümmern sollen. Ab diesem Punkt schreibt sich die Geschichte quasi wie von selbst.

Geistervilla erscheint am 4. Oktober 2023 auf Disney Plus.

1:29 Der neue Trailer zu Disneys Geistervilla bereitet auf einen großen Spuk vor

Neue Filme bei Disney Plus im Oktober 2023

Die Liste basiert auf der offiziellen Ankündigung von Disney und kann sich bis Oktober noch ändern.

6. Oktober

Die Biene Maja – Freundschaft ist dicker als Honig

Die Biene Maja 2 – Die Honigspiele

Carpool – Mit dem Gangster auf der Flucht

Campingfreuden

Chip und Chap auf hoher See

Das Geigenkonzert

Donald, der Hobbytapetierer

Old MacDonald hat 'ne Farm

Ist die Katze aus dem Haus ...

Das Zauberschiff

Nashorn im Galopp

11. Oktober

The Boogeyman

13. Oktober

Die Noobs – Klein aber gemein

Probezeit

That Night – Ein heißer Sommer

18. Oktober

Appendage

20. Oktober

A Marvel Studios Special Presentation: Werewolf By Night in Color

Goodbye Lover

Beilight – Biss zum Abendbrot

25. Oktober

Die Löwen von Sizilien

Distances

The Way of Tea

Censor of Dreams

Rise of a Star

Chuchotages

Timecode

Wave

Wohnfläche: Null Quadratmeter

27. Oktober

Trap Jazz

Q & A

Micky Maus: Die gruseligste Geschichte aller Zeiten

Neue Serien bei Disney Plus im Oktober 2023

4. Oktober

Enthüllt: Geheimnisse der Meere – Staffel 2

Dear Mama - Staffel 1

11. Oktober

4Ever – Staffel 1

Algiers, America – Staffel 1

Death in Paradise – Staffel 12

Kiya & die Kimoja Helden – Staffel 1

13. Oktober

Gänsehaut - Staffel 1

18. Oktober

Homeland – Staffel 1-8

2:32 Homeland - Serien-Trailer zur fünften Staffel mit Claire Danes - Serien-Trailer zur fünften Staffel mit Claire Danes

25. Oktober

Praise Petey – Staffel 1

Weitere interessante Artikel zu Disney und Co. findet ihr hier:

Auf welche Filme und Serien auf Disney Plus freut ihr euch am meisten? Ist überhaupt etwas interessantes für euch dabei? Auf welche Inhalte freut ihr euch bei anderen Streaming-Anbietern? Habt ihr überhaupt noch andere Dienste abonniert oder reicht euch einer? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!