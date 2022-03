Disney Plus mit Werbung? Neues Abomodell könnte günstiger werden

Für Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video oder Apple+ zahlt man eigentlich Geld, um werbefrei bestimmte Filme und TV-Serien auf Abruf sehen zu können. Disney Plus könnte das in Zukunft ändern - zumindest, wenn dabei auf ein günstigeres Abo-Modell zurückgegriffen wird.

Einem Bericht von TheInformation (via 9toMac) zufolge denkt man gerade bei Disney darüber nach, ein derartiges Abo-Modell anzubieten. Allerdings bleiben diesbezüglich momentan viele Fragen offen. So zum Beispiel, ob eine günstigere Version von Disney Plus mit Werbung dann überhaupt in Deutschland starten würde.

Disney Plus … aber mit Werbung?

Wie bereits erwähnt, sollen die Verantwortlichen bei Disney Plus aktuell darüber diskutieren, eine günstiger Variante von Disney Plus anzubieten, die dann mit Werbeanzeigen daherkommt. An dem regulären Abo-Modell dürfte das nichts ändern, stattdessen hätten interessierte Nutzer die Wahl zwischen den beiden Varianten.

Allerdings ist das noch nicht in trockenen Tüchern. Ob die Idee tatsächlich umgesetzt wird, muss sich erst zeigen. Ebenso fraglich wäre dann, ob dieses Konzept überhaupt auch für den internationalen Raum und damit auch Deutschland umgesetzt wird. So gibt es beispielsweise in den USA Streamingdienste wie Peacock, Paramount+ oder Hulu, die bereits Abos mit Werbung anbieten. Das dortige Publikum ist solche Angebote also schon gewöhnt.

Ist Disney Plus zu teuer? In Deutschland kostet aktuell ein Monatsabo neun, ein Jahresabo 90 Euro. In den USA sieht das Preismodell mit 8 Dollar monatlich und 80 Dollar relativ ähnlich aus. Allerdings gibt es in den Vereinigten Staaten einen wichtigen Unterschied: sämtliche Stars-Inhalte fehlen dort den Usern.

Wer Disney Plus also in den USA abonniert, hat nur Zugriff auf beispielsweise sämtliche neuen Marvel- und Star Wars-Produktionen, wie Moon Knight oder The Mandalorian. Es ist also nicht auszuschließen, dass die Werbe-Variante von Disney Plus speziell für diesen Markt angedacht wurde.

