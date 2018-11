Larian und Ulisses Spiele, die Entwickler der Tabletop-Reihe Das Schwarze Auge (DSA), kooperieren für ein spezielles Update für den Game-Master-Modus von Divinity: Original Sin 2. Eine neue Kampagne geschrieben und designt von Ulisses wird am 21. November kostenlos als Update für alle Käufer erscheinen.

Mithilfe des Game-Master-Modus lassen sich eigene oder fremde Kampagne spielen, die ähnlich wie klassische P&P-Spiele aufgebaut sind. Statt Stift und Papier können Spieler aber auf die zahlreichen Tools des Original-Sin-2-Spielsystems zurückgreifen und ein Abenteuer gestalten.

Auch die »Prison of Shadow«-Kampagne im Schwarze-Auge-Universum wird sich dieser Werkzeuge bedienen. Entwickler Larian hat die Zusammenarbeit mit einem sehr skurrilen Trailer angekündigt, indem CEO Swen Vincke als Ritter verkleidet so manche Prüfung bestehen muss.

Nach Original Sin 2: Das nächste Spiel von Larian heißt derzeit noch »Project Gustav«

Nicht der erste Kontakt zu DSA

Es gibt übrigens eine Vorgeschichte mit dem deutschen Fantasy-Franchise. In den Anfangsjahren von Larian entwickelten sie das Rollenspiel The Lady, The Mage and The Knight. Nach der Vorstellung von Diablo 2 forderte der deutsche Publisher Attic Entertainment, dass sie ihr Spiel von 8 Bit auf 16 Bit umstellen und dabei noch gleich ihre bisherige Geschichte komplett umschreiben, damit sie in die Welt von Das Schwarze Auge hineinpasst.

Bevor das Rollenspiel erscheinen konnte, musste Attic jedoch schließen und die Entwicklungsarbeiten wurden abgebrochen. Aus den Ideen und einigen Überresten von The Lady, The Mage and The Knight wurde aber später die Divinity-Reihe geboren. Mit der neuen DSA-Kampagne für Original Sin 2 schließt sich also ein bisschen ein Kreis.

Divinity: Original Sin 2 - Screenshots aus der Definitive Edition ansehen