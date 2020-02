Division 2 hebt das Level-Cap an, aber nur für den Warlords-Content

Der erste Bezahl-DLC Warlords of New York für The Division 2 ist keine zwei Wochen mehr entfernt. Am 3. März erscheint die neue Erweiterung, die euch in ein sommerliches New York City führt. Zusammen mit dem Addon nimmt Entwickler Massive auch zahlreiche Änderungen am Spiel vor, die zu großen Teilen aus Community-Feedback bestehen.

So soll sich das Endgame künftig wieder spannend gestalten. Da Massive hier sowohl Käufer als auch Nicht-Käufer von Warlords of New York berücksichtigen muss, kommt eine Art duales System in puncto Level-Cap und Gearscore zum Einsatz.

Die neuen Maximallevel unterscheiden sich für Spieler in Washington und New York:

Nichtkäufer bleiben in Washington auf Level 30, der Gearscore wird auf 515 erhöht.

Käufer spielen in New York ohne Gearscore, der neue Maximallevel beträgt hier 40. Bleiben sie in Washington, gilt ebenfalls Gearscore 515.

Wer in Division 2 die neue Kampagne in New York begonnen hat, kann nicht nach Washington zurückkehren, bevor die Story abgeschlossen ist. Wie sich die neue Erweiterung spielt, seht ihr in unserer Anspiel-Preview:

New York hat ein eigenes Endgame

Sobald ihr die Kampagne in Lower Manhattan abgeschlossen habt, geht Division 2 auch im New-York-DLC in das Endgame über. Hier könnt ihr die mächtigste Ausrüstung farmen. Ganz neu ist, dass es hier auch im Endgame keinen Gearscore mehr gibt, sondern die stärkste Ausrüstung Level 40 trägt. Kehrt ihr nach Washington zurück, zeigt die Ausrüstung dagegen wieder den Gearscore an.

Division 2 hat in New York eine weitere Besonderheit im Endgame parat. Statt für Level-Aufstiege mit Field Proficiency Caches belohnt zu werden, schalten Spieler in Warlords of New York SHD-Level frei. Die Punkte könnt ihr in neue Kategorien investieren, etwa um eure Kampfkraft zu erhöhen oder den Beuteertrag zu verbessern.

Mit dem New-York-DLC erscheint auch Gear 2.0 für The Division 2, das ein transparenteres und intuitiveres Ausrüstungsmanagement beinhaltet. Diese Verbesserungen kommen nicht nur für Käufer der neuen Erweiterung, sondern für alle Spieler.