Ab sofort könnt ihr euch von Valve-Chef Gabe Newell höchstpersönlich zu euren Multikills in Dota 2 gratulieren lassen - auch wenn sich der gute Mann damit nicht immer leicht tut. In einem humorvollen Sketch lässt Valve hinter die Kulissen der Aufnahmen blicken und zeigt, wie die Regisseure an Newell komplett verzweifeln. Nicht nur, weil der gelassene Entwickler Pionier einfach nicht lauthals "First Blood!" schreien will - nein, so richtig beißt es bei der Zahl "3" aus.

"Was ist meine Motivation?", fragt Newell, als er dem Spieler für einen Triple Kill zujubeln soll. "Ich verstehe das nicht." Schließlich ringt er sich gerade noch durch zu: "Du hast mehr als zwei Leute getötet und weniger als vier." Half-life 3 also weiterhin nicht confirmed - aber vielleicht immerhin Half-life 2<X<4?

Der Gabe Newell Mega-Kills Announcer ist Teil des Battle Pass 2018. Der enthält zusätzlich eine Reihe weiterer Quests und Belohnungen wie Battle Royale mit Käse. 25 Prozent der Erlöse wandern in den Turnier-Preispool für das International 2018, der bereits jetzt einen neuen Rekord von über 25 Millionen Dollar erreicht hat. Der Battle Pass kostet 7,95 Euro auf Steam.

Alle Sprüche aus Gabe Newells Ansager-Paket könnt ihr euch im folgenden Youtube-Video anhören: