Bei einem Minor-Turnier der aktuellen E-Sport-Saison von Dota 2 kam es zu rassistischen Kommentaren zweier phillipinischer Profispieler, die gegen die chinesischen Kontrahenten von Team RNG gerichtet waren (via Resetera). Das erste der beiden Ereignisse fand schon am 1. November statt, wie ein entsprechendes Statement des Teams eines beschuldigten Spielers zeigt.

Daraufhin lösten die Kommentare der Profis ein Review-Bombing auf der Steamseite von Dota 2 aus, also eine Welle negativer Bewertungen mit Kommentaren erboster, größtenteils chinesischer Dota-Spieler.

Der Shitstorms ist seit dem 7. November auf tausende Negativ-Reviews angeschwollen, die den Aussagen vieler Spieler zufolge auch deshalb so hart und in großer Zahl einschlugen, um kollektiv gegen die zunächst ausgebliebene Reaktion von Entwickler Valve zu protestieren.

Am 10. November nahm Valve schließlich offiziell Stellung und kritisierte das Verhalten der Profis als schädigend für die Community. Außerdem verurteilte Valve Rassismus und Ausgrenzung.

Valve auszugsweise im Wortlaut:

Wie oben bereits erwähnt, reagierte das Team eines der beiden Spieler und belegte ihn mit einer Strafe. Der Profi hat sich zudem auf Twitter entschuldigt.

We have been made aware of an inappropriate comment by one of our players in today’s #coLDota #DreamLeague match. Complexity Gaming does not condone intolerance of any kind and the player will receive a formal reprimand, as well as a maximum fine.