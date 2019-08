Nachdem Dota Underlords in den letzten Wochen mehrmals große und tiefgreifende Veränderungen erfuhr, könnt ihr euch jetzt erstmal ein wenig an den aktuellen Spielstand gewöhnen: In nächster Zeit kommen nur kleinere Änderungen.

Auf Twitter gibt Valve an, dass sich die nächsten wöchentlichen Patches nur um Bugfixes und kleinere Balancinganpassungen drehen werden. Vorerst dürft ihr deshalb nur Änderungen im Ausmaß der am 8. August veröffentlichten Version erwarten. Ein Großteil des Teams arbeitet jedoch bereits am nächsten großen Update. Eine Angabe, wann ihr mit dem rechnen könnt, gibt es allerdings nicht.

We made this week's update just for you.



The majority of the Underlords team is currently focused on our next big update, so for the next few weeks our weekly updates will be all about bug fixing and small balance tweaks updates like this one. https://t.co/h8iNfaXmKw pic.twitter.com/zdoezLkWtD