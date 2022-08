Dr Disrespect: Erstes Gameplay aus seinem Shooter Deadrop erntet den Spott der CoD-Community

Er könne jederzeit einen Screenshot von seinem Spiel machen und es würde besser aussehen, als jedes Call of Duty - das behauptete der Streamer Dr Disrespect noch vor wenigen Wochen. Jetzt gibt es die ersten Gameplay-Szenen aus dem neuen Spiel mit dem Namen Deadrop, die hohen Grafik-Erwartungen wurden jedoch bei Weitem nicht erfüllt.

Zwei dieser Videos könnt ihr hier direkt sehen, den dritten Gameplay-Ausschnitt könnt ihr euch anschauen, wenn ihr auf den Tweet klickt:

Negatives Feedback in der Community

CoD-Fans machen sich nun über das gezeigte Material und die Aussage von Dr. Disrespect lustig, dass es besser als Call of Duty aussen soll. Insider und Journalist Tom Henderson zieht etwa den Vergleich zum Handyspiel Call of Duty Mobile.

Weitere User sind ähnlich negativ gestimmt: zrboden denkt, es sieht eher aus wie ein Indie-Spiel, während Jonesy findet, es sieht wie ein Arcade-Shooter eines Fast-Food-Restaurants aus.

Es gibt aber auch die Gegenseite: James - JGOD ist zwar auch der Meinung, dass es noch lange nicht an Modern Warfare 2 herankommt, aber für den frühen Stand der Entwicklung nicht schlecht ist. Eine ähnliche Sichtweise hat auch der User Top G.

Wenn ihr den Vergleich zum kommenden CoD: Modern Warfare 2 selbst ziehen wollt, könnt ihr euch hier einen Gameplay-Trailer ansehen:

Worum wird’s in Deadrop gehen?

Das ambitionierte Spielprojekt soll ein vertikaler »PvPvE-Shooter« werden, der mit 60 bis 100 Spielern pro Match wirbt, erinnert an Extraction-Shooter wie Escape from Tarkov. Ihr kämpft um Loot, bekämpft echte und KI-Gegner und müsst die Map lebend verlassen. Wie der vertikale Aspekt genau aussehen wird, ist aber noch nicht bekannt.

Zu Dr Disrespects kontroverse Aussagen gesellt sich zudem ein besorgniserregender Fokus auf NFTs und Kryptowährungen: Der Streamer will seinen Shooter mit fragwürdigen Geschäftspraktiken finanzieren, weitere Details dazu findet ihr in unserem vorherigen Artikel zu Deadrop:

Was haltet ihr von Dr Disrespects kommendem Shooter, freut ihr euch auf das Spiel? Ist das gezeigte Material für die frühe Entwicklung beeindruckend oder wartet ihr doch lieber weiter Call of Duty: Modern Warfare 2? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!