Der Shooter des Streamers Herschel Dr. Disrespect Beahm ist noch nicht einmal erschienen und sorgte bereits für negative Schlagzeilen. Nachdem schon die Ankündigung von Deadrop nur wenig Begeisterung hervorrief, sorgte eine Gameplay-Präsentation für Spott, hatte der Streamer doch zuvor damit angegeben, dass sein Spiel besser aussehe als Call of Duty:

Nun gibt es wieder Aufregung um Beahms Spiel. Dieses Mal wird darüber diskutiert, ob die Entwickler von Call of Duty einen Skin aus Deadrop gestohlen hätten. Während ein Mitarbeiter von Deadrop suggeriert, dass es sich um eine dreiste Kopie handele, sehen andere die Ähnlichkeit als Zufall an.

Ein Skin wie jeder andere?

Aber wie ähnlich sind sich die Skins denn nun wirklich? Am besten ihr urteilt selbst. Hier seht ihr ein Bild des Deadrop-Skins:

Und so sieht der neue Skin in Call of Duty: Warzone und Vanguard aus. Die Ähnlichkeit fällt auf den ersten Blick auf:

Vor allem die Kapuze mit der futuristisch aussehenden Maske und dem Totenkopf dahinter sind sich ziemlich ähnlich, auch wenn die Form ein wenig anders ist. Zudem ist das Farbschema der Skins identisch. Von etwas anderem als einem Zufall auszugehen, ist also nicht ganz aus der Luft gegriffen.

Auf der anderen Seite sind die Grundmerkmale des Skins für Call of Duty nichts wirklich neues. Kapuzen und Totenkopfmasken gab es bereits vor der Ankündigung von Deadrop zuhauf in Blizzards Shooter zu sehen. Auch Stil und Farbschema sind nicht wirklich außergewöhnlich.

Nicht der erste Fall

Zuletzt muss allerdings erwähnt werden, dass solche Vorwürfe gegenüber Call of Duty nicht zum ersten mal geäußert werden. Erst vor kurzer Zeit äußerte sich ein Künstler zu einem CoD-Skin. Dieser sei eine Kopie seines eigenen Werkes:

In diesem Fall zeigte sich Activision einsichtig, entfernte den Skin und entschuldigte sich bei dem Künstler. Wie der Publisher auf die neuesten Anschuldigungen reagiert, muss sich erst noch zeigen.

Was haltet ihr von den Vorwürfen? Seht ihr es wie die Deadrop-Entwickler und haltet den Skin für ein Plagiat? Oder geht ihr eher von einem Zufall aus? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!