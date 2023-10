Shooter von DrDisrespect wollte CoD Konkurrenz machen, ist jetzt plötzlich aber auch ein Rennspiel

Dr Disrespect arbeitet an einem eigenen Shooter, der jetzt auch Autorennen enthält.

Der gefallene Twitch-Star DrDisrespect und sein Entwicklerteam Midnight Society, das aus ehemaligen Halo- und CoD-Entwicklern besteht, haben Neuigkeiten zu ihrem Projekt Deadrop veröffentlicht.

Deadrop sollte eigentlich ein vertikaler Extraction Shooter werden, der PVE- und PVP-Elemente im Stil von Escape from Tarkov kombiniert und den Spielern ein intensives und dynamisches Spielerlebnis bieten soll. Bislang sind aber nur grobe Details bekannt, weshalb man aktuell nur spekulieren kann, wie eine Partie hier genau aussehen wird.

Die ersten gezeigten Screenshots sorgten jedenfalls für reichlich Spott, nachdem DrDisrepect vollmundig behauptet hatte, dass sein Spiel besser als Call of Duty aussehen würde. Ein kürzlich veröffentlichter Trailer sieht da schon deutlich besser aus - hat aber mit dem ursprünglich angekündigten Shooter nicht viel am Hut.

Deadrop wird mehr als ein Shooter

Bei Midnight Society bauen wir nicht einfach nur einen weiteren generischen Ego-Shooter … es ist Zeit, einzusteigen. Wir gehen auf einen MIDNIGHT RIDE.

Mit diesen Worten und dem folgenden Trailer kündigen die Entwickler den neusten Spielmodus für Deadrop an:

Der kürzlich veröffentlichte 30-sekündige Teaser zeigt Autos, die durch düster beleuchtete Straßen rasen und dabei gelegentlich aufeinander schießen.

Das Ganze erinnert an den Rennspiel-Shooter Twister Metal und sieht tatsächlich ganz spannend aus. Allerdings wirft dieser Genrewechsel auch Fragen auf. Wie passt ein Autorennen in einen Extraction Shooter?

Womöglich haben sich die Entwickler hier von Marauders inspirieren lassen: Hier starten Spieler in Raumschiffen und müssen zunächst an eine Raumstation andocken, in der dann das Shooter Gameplay im Tarkov-Stil stattfindet.

In Deadrop könnte das ähnlich sein, schließlich soll man sich hier durch einen Turm voller Beute und Feinden kämpfen. Gut möglich, dass ihr erst einmal hinfahren müsst und die Map nach erfolgreichem Raubzug in eurem eigenen Vehikel wieder verlassen müsst.

Am 20. Oktober 2023 wissen wir wahrscheinlich mehr, denn dann sollen neue Infos zu Deadrop im Livestream offiziell enthüllt werden.