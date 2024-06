Dragon Age: The Veilguard zeigt Gameplay-Clip überraschend vorab, das ist in 24 Sekunden zu sehen

Dragon Age: The Veilguard zeigt erstmals Spielgrafik.

Gameplay-Premiere am 11. Juni 2024? Pustekuchen, einen ersten Blick auf die Spielgrafik von Dragon Age: The Veilguard könnt ihr schon heute werfen.

Denn Bioware und Electronic Arts haben auf X (ehemals Twitter) einen kurzen Clip aus dem Rollenspiel veröffentlicht. Und der sieht merklich anders aus als der für viel Kritik sorgende Ankündigungs-Trailer:

In dem 24 Sekunden langen Video seht ihr Serien-Maskottchen Varric zusammen mit dem Spielercharakter (Rook genannt) bei ihrer Ankunft in der Stadt Minrathous. Über der schwebt eine fliegende Festung.

Die Abenteurer verschlägt die Suche nach Scout Harding in die düstere Metropole, sie soll einen Hinweis auf den Aufenthaltsort von Bösewicht Solas haben. Zur Erinnerung: Hardin ist in Teil 4 der Dragon-Age-Serie erstmals ein spielbarer Begleiter, von denen es insgesamt sieben geben wird.

Doch zurück zum Video: Bei Regen, Blitz und Donner sehen wir einige NPCs, die an einem Marktstand verhandeln, sowie eine Bettlerin, der wir mutmaßlich eine Münze als milde Gabe geben können. Am Boden gibt es Regenpfützen, das Wasser reagiert aber nicht auf die Schritte von Varric und Rook.

In der Ferne ragen finster weitere Gebäude und Paläste auf, die Fenster glühen rot. Ein stimmungsvolles Ambiente!

Für alle, die sich nicht so gut in der Welt von Dragon Age auskennen: Minrathous ist die Hauptstadt des Magierimperiums Tevinter, weswegen fliegende Festungen und im Video zur Schau gestellte Magierunen dort auch nichts Ungewöhnliches sind.

Die gezeigte Grafik (die starke Kompression des Clips beim Kurznachrichtendienst X außen vorgelassen) dürfte für viele kritische Fans eine deutliche Verbesserung darstellen gegenüber dem, was auf dem Microsoft-Showcase von Dragon Age 4 zu sehen war. Mehr Gameplay aus Dragon Age: The Veilguard soll am 11. Juni erscheinen.